WhatsApp, finalmente le immagini si potranno modificare rapidamente

WhatsApp aggiungerà un nuovo pulsante di collegamento rapido per la modifica di immagini e video. La funzione è in fase di sviluppo.

WhatsApp sta testando la funzione di collegamento rapido per la modifica di immagini e video. Si tratta di una funzione secondaria scovata da Wabetainfo che sottolinea come la nuova feature sia in fase di sviluppo e – per questo – non risulta nemmeno disponibile per chi ha aggiornato la versione beta. Da tempo, WhatsApp ha reso possibile modificare le immagini quando vengono inviate. Nel momento in cui si allega il file, nella barra superiore compaiono gli strumenti per la modifica.

Questo avviene se alleghiamo l’immagine direttamente dalla nostra galleria, mentre se vogliamo ri-condividere la foto ricevuta o inviata, questa viene direttamente inoltrata al destinatario se clicchiamo sul pulsante rapido di condivisione. Solo selezionando l’opzione “Condividi” – passando dai tre puntini che troviamo in alto della foto e poi il destinatario, possiamo avere accesso nuovamente agli strumenti di modifica. La nuova funzione vuole velocizzare proprio questo processo. WhatsApp sta introducendo, infatti, un pulsante di collegamento rapido per la modifica.

Credit - Wabetainfo

In pratica, come potete vedere nell’immagine presente all’interno dell’articolo, sui dispositivi iOS comparirà il nuovo pulsante “Modifica” accanto a quello di condivisione mentre sugli smartphone Android comparirà la stessa opzione cliccando sempre sui tre puntini. In questo modo, l’utente verrà automaticamente reindirizzato nella sezione che permette di modificare le immagini.

Come detto in apertura, si tratta di una funzione secondaria che però permette di rendere più veloci determinate azioni come – appunto – la modifica delle immagini da condividere. La fonte non ha fornito informazioni relative ai tempi di rilascio ma non escludiamo che possa essere resa disponibile pubblicamente molto presto.