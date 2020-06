WhatsApp, in arrivo la ricerca dei messaggi per data

WhatsApp continua ad aggiornarsi costantemente e ad apportare funzioni che possano migliorare l’esperienza utente. La popolare app di messaggistica istantanea sta testando la possibilità di effettuare una ricerca dei messaggi per data. L’indiscrezione arriva dai colleghi di WABetaInfo, sempre attenti a scovare le ultime novità nascoste tra le versioni beta.

Per il momento, il test sembra interessare la versione per iOS ma non è escluso che possa essere destinata anche ai dispositivi Android. WhatsApp supporta già la ricerca in base a una parola specifica, ma presto potrebbe essere possibile selezionare una data precisa. Dalla barra di ricerca, dovrebbe comparire l’icona del calendario da dove potremo selezionare il giorno che ci interessa. Avviando la ricerca, i risultati mostreranno le conversazioni avute in quella data.

🔍 WhatsApp is testing a Search by date feature! The feature is under development and it will be available in future.https://t.co/jdgGHOPGQF — WABetaInfo (@WABetaInfo) June 11, 2020

Tuttavia, la funzione è ancora nella fase alfa di sperimentazione. Per cui, difficile prevedere delle tempistiche di lancio senza escludere il fatto che potrebbe presentarsi in vesti diverse quando verrà effettivamente rilasciata.

Come prevedibile, la ricerca per data non è l’unica funzione in fase di test. Oltre a una possibile migliore organizzazione dei file ricevuti su WhatsApp, il team starebbe lavorando per introdurre nuove funzioni per la cancellazione dei messaggi. In pratica, dopo aver selezionato i messaggi sarà possibile scegliere se eliminare quelli selezionati o cancellare tutti ad eccezione di quelli selezionati da noi. Anche in questo caso, non sappiamo quando la funzione sarà disponibile.