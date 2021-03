WhatsApp, Messenger e Instagram tutte down, problemi con le app di Facebook | Aggiornamento: risolto

Non riuscite ad inviare messaggi su WhatsApp? Il vostro smartphone vi sta facendo impazzire non mostrandovi le Storie o il Feed di Instagram? Il vostro contatto su Facebook Messenger non vi risponde più? Tranquilli, non siete i soli! Le app del colosso americano Facebook al momento sembrano down e non sono raggiungibili. Cosa sta succedendo?

Non potete inviare o ricevere messaggi su WhatsApp e Instagram non vuole saperne di mostrare i suoi contenuti? Facebook Messenger non vi fa comunicare con i vostri cari? Il problema non è solo vostro. Le app social e di messaggistica del colosso americano Facebook sono al momento non raggiungibili e la cosa sta causando disagi a non pochi utenti.

Non è ancora chiaro cos’abbia causato il disservizio ma le segnalazioni sul famoso sito Downdetector stanno piovendo da ogni parte del mondo. Paradossalmente anche Downdetector ha problemi a visualizzare le mappe del disservizio a causa della mole di traffico che sta ricevendo in questi momenti concitati.

Purtroppo non c’è molto che possiate fare per risolvere il problema: non vi resta che aspettare, sedervi comodi sulla vostra poltrona godendovi alcuni momenti lontani dai social e dallo smartphone, rilassandovi e aspettando i tecnici che sicuramente sono già al lavoro risolvano questi disservizi.

Come al solito, noi non mancheremo di aggiornarvi in caso ci siano maggiori informazioni sul caso. Al momento le segnalazioni riguardano solamente Instagram, WhatsApp, Facebook e Facebook Messenger ma non sappiamo se l’azienda americana è l’unica colpita dalle problematiche.

Anche voi state riscontrando queste problematiche sulle app di Facebook? Ci sono altre app che vi stanno dando grattacapi? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.

Aggiornamento ore 19:20 – Il problema sembra finalmente rientrato, le app funzionano di nuovo correttamente. Non è stata ancora data comunicazione riguardo l’accaduto dalla società comandata da Mark Zuckerberg.