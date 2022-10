Ricordate tutti i messaggi di scam circolati sulla piattaforma che cercavano di estorcervi un pagamento per l’uso di WhatsApp Premium? Beh, ci avevano visto lungo. Presto sarà possibile far evolvere il proprio account Business in una versione a pagamento con funzionalità esclusive in via ufficiale!

L’azienda che fa capo a Meta, tra le novità e gli aggiornamenti, ha di recente svelato quello che potrebbe essere uno dei più importanti cambiamenti dal 2009, anno in cui la nota app di messaggistica cambiò il modo di comunicare di tutto il mondo.

Secondo quanto scovato dagli attenti colleghi di WABetaInfo, sarà infatti presto disponibile WhatsApp Premium, un particolare piano in abbonamento dedicato alle aziende. Questa versione, inutile dirlo, disporrà di nuove funzioni aggiuntive non disponibili per gli account base.

I lavori di sviluppo sembrano essere andati avanti a passi da gigante: una versione beta di WhatsApp Premium è già nelle mani di alcuni tester sia nella versione Android che iOS.

Giusto a scanso di equivoci lo ribadiamo: WhatsApp Premium è pensato per le aziende e, in ogni caso, il passaggio a questa nuova versione sarà totalmente opzionale e volontario; se non fossimo interessati alle nuove funzioni potremo tranquillamente usare WhatsApp nella sua versione gratuita.

Anzi, per potervi accedere si dovrà già disporre di una versione business dell’app: potremo verificare la nostra idoneità alla versione Premium guardando nelle Impostazioni. Se è presente la nuova opzione “WhatsApp Premium” allora l’account potrà fare il “salto di qualità”.

Così facendo, ammesso di essere tra i clienti selezionati, avrete accesso a due nuove funzionalità:

link aziendale personalizzabile : permetterà ai clienti di visualizzare comodamente la pagina internet dell’azienda; può essere cambiato ogni 90 giorni e resterà attivo fino alla dismissione dell’abbonamento Premium

: permetterà ai clienti di visualizzare comodamente la pagina internet dell’azienda; può essere cambiato ogni 90 giorni e resterà attivo fino alla dismissione dell’abbonamento Premium la possibilità di collegare fino a 10 device diversi: utile in caso più persone utilizzino lo stesso account aziendale

Qualora, una volta aderito al programma, volessimo dismetterlo sarà sufficiente andare sullo store ufficiale del proprio smartphone (Google Play Store per android o App Store per Apple) e annullare la sottoscrizione.

E voi cosa ne pensate: un nuovo salto epocale nelle comunicazioni o l’idea di WhatsApp Premium non vi convince?