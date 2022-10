WhatsApp a breve implementerà un aggiornamento che impedirà di fare lo screenshot di immagini effimere o video che si autodistruggono.

Da ormai più di un anno, per la precisione da agosto 2021, la nota app di messaggistica ha fatto sua una feature che era già la norma in Snapchat: la possibilità di inviare foto e video in grado di distruggersi dopo la prima visualizzazione.

Caratteristica che, inutile a dirsi, entra in gioco ed è molto apprezzata qualora si voglia inviare materiale particolarmente privato che non gradiremmo vedere diffuso.

Tuttavia, nell’implementare questa nuova funzione, il team di sviluppo di WhatsApp aveva compiuto un sbaglio non da poco: era comunque possibile effettuare screenshot.

Inutile dire che questo vanificava del tutto l’utilità e il senso di inviare materiale mono-visione: gli screenshot potevano essere salvati e, nella peggiore delle ipotesi, condivisi con chiunque. Ci è voluto un anno, ma alla fine il suddetto team di sviluppo metterà finalmente una pezza a questa grave svista: lo scorso agosto, è stato annunciato che non sarà più possibile fare screenshot di questo tipo di media.

E in effetti non è l’unica cosa su cui sembra stiano lavorando: da poco sono state scoperte due falle di sicurezza per le vecchie versioni dell’app.

fonte: WABetaInfo

Allo stato attuale delle cose, questa nuova evoluzione WhatsApp è ancora in stato di testing e non sono molte le informazioni circolanti. Ad esempio sappiamo che se dovessimo provare a “immortalare” materiale destinato ad essere cancellato dopo la visione vedremmo comparire un messaggio che dice “Can’t take screenshot due to security policy.” (tradotto: impossibile effettuare lo screenshot per via delle impostazioni della privacy). In ugual maniera non sarà possibile registrare video dello schermo in caso di riproduzione di video “one-shot”.

Meta, marchio proprietario di whatsApp, stavolta ha pensato di fare le cose per bene: anche l’uso di software di terze parti non sarà efficace. In questo caso otterremo di “riprendere” solo una schermata nera.