Wiko Highway Pure 4G e Star 4G: smartphone a 299 euro

In occasione del Mobile World Congress 2015 Wiko ha annunciato i due nuovi smartphone Highway Pure 4G e Highway Star 4G, che saranno entrambi disponibili al pubblico con prezzi a partire da 299 euro, ma con date differenti: il Pure arriverà a maggio, lo Star ad aprile. Il sistema operativo in entrambi i casi è Android 4.4.4 KitKat.

Wiko Highway Pure 4G

Partiamo dall'Highway Pure 4G, che attira l'attenzione per lo spessore sottile (5,1 millimetri) e il peso di 98 grammi. Si tratta di un prodotto con schermo AMOLED da 4,8 pollici con risoluzione HD protetto mediante Corning Gorilla Glass 3.

La configurazione si basa sul processore Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 quad-core da 1.2 GHz, affiancato da 2 GB di memoria RAM, da 16 GB di spazio di archiviazione e dalla connettività 4G. La fotocamera principale è un modello da 8 MP e beneficia di obiettivo Sony e sensore BSI; quella frontale è un modello da 5 MP. I colori disponibili saranno nero/oro, nero/turchese, bianco/argento e nero/antracite. La batteria in questo caso è un modello ai polimeri di litio da 2000 mAh.

Wiko Highway Star 4G

Il primo modello ad arrivare in commercio sarà però l'Highway Star 4G, un modello dual SIM con connettività LTE, che ha la scocca ricavata da un unico blocco di alluminio. Lo spessore in questo caso è di 6,6 millimetri, a fronte di un peso di 123 grammi compresa la batteria da 2450 mAh. La configurazione comprende un processore MTK 6752M Octa Core da 1.5 GHz con architettura a 64 bit, affiancato da 2 GB di memoria RAM e 16 GB di spazio di archiviazione, espandibile tramite scheda Micro SD fino a 64 GB.

Interessante il fatto che i due vani per le SIM si possono sfruttare alternativamente anche per un utilizzo Mono SIM e per l'espansione di memoria. Lo schermo in questo caso è un modello da 5 pollici HD con tecnologia AMOLED, sempre rivestito in Corning Gorilla Glass 3.

Interessante il reparto foto, costituito da una fotocamera principale da 13 MP e una frontale da 5 MP con flash LED, ideale sia per i selfie di gruppo (groufie) sia per foto panoramiche. La scocca in alluminio satinato è disponibile nei colori Oro, Antracite, Argento e Turchese.