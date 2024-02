Windows 12 mobile è stupendo, peccato non esista

Microsoft, nota per il suo sistema operativo Windows tanto celebre sui PC, quanto nostalgico sugli smartphone visto che oramai è deprecato da diversi anni, ha ispirato la creazione di questa incredibile controparte moderna, ribattezzata semplicemente Windows 12 Mobile.

Questo sistema operativo è concepito appositamente per gli smartphone, amalgamando gli elementi grafici di Windows 11 e adattandoli alle dimensioni di uno schermo pensato per essere visualizzato sia in "portrait" che in "landscape".

Il risultato è sorprendente e nel video pubblicato su YouTube da AR 4789, si possono vedere le schermate iniziali, la schermata di sblocco, la sezione dedicata alle impostazioni e altro ancora.

Tuttavia, c'è un piccolo dettaglio da tenere in considerazione: questo sistema operativo, al momento, non esiste ed è solamente un concept. Nonostante l'attenzione ai dettagli, quali la riproduzione delle applicazioni Microsoft, i widget e una modalità scura, si tratta solo di un concept creato da un individuo estremamente abile nel design delle interfacce, che sembrano provenire da un team specializzato in UI.

Osservando attentamente, si può notare quanto questo Windows 12 Mobile sembri una fusione tra Windows e Android, conferendogli un aspetto meno peculiare, e più in linea con il "flat style" odierno, rispetto ai vecchi, e tanto amati, Tiles di Windows Phone.

La schermata di sblocco, simile a quella di uno smartphone Android, presenta scorciatoie per la fotocamera e per le telefonate. I widget, ripresi da Windows 11, si adattano perfettamente a una visualizzazione su smartphone, così come la dock inferiore richiama lo stile di Windows.

Tuttavia, non mancano le somiglianze con Windows, evidenti nell'integrazione di "Esplora file", trasformato in un file manager con collegamento a OneDrive, nelle impostazioni che mantengono lo stile desktop su dispositivi mobili e nella possibilità di avere desktop separati.

In conclusione, sebbene questo video non possa resuscitare i Windows Phone, suggerisce come Microsoft potrebbe esplorare, magari in collaborazione con Android, il settore degli smartphone e dei tablet, magari proprio per realizzare un sistema operativo minimale, che permetta di alleggerire i PC Handheld di cui si è riempito il mercato.