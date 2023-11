Wrapped for Instagram è pericolosa? Ecco perché non dovreste usarla

In breve

Wrapped for Instagram è popolare ma suscita dubbi sulla sua affidabilità

L'app fornisce statistiche sul tuo account Instagram, ma non sono precise

Richiede l'accesso all'account Instagram, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza.

L’applicazione Wrapped for Instagram sta riscuotendo un buon successo tra gli utenti iPhone, e al momento è al primo posto nella sua categoria. Un fenomeno troppo rumoroso per essere ignorata, ma anche un’app che ispira ben poca fiducia.

Wrapped for Instagram fa una cosa molto semplice: si collega al vostro account instagram e fornisce informazioni statistiche, in modo simile a quello che fa Spotify con il suo “wrapped” annuale.

Wrapped for Instagram vi dice il numero di ore trascorse su Instagram nel 2023, i vostri migliori amici online, il numero di persone che vi hanno bloccato e altro ancora. Non spiega bene da dove prende i dati e non sembra che siano informazioni molto precise.

per “collegare” l’account Instagram bisogna inserire login e password.

Attenzione però, perché Wrapped for Instagram chiede accesso all’account Instagram. Qualcosa che potrebbe sembrare del tutto normale, se non ché qualcuno racconta di essersi ritrovato disconnesso da quello stesso account. Alcuni commenti sotto l’app dicono addirittura che “ruba la password”.

Cosa in effetti più che possibile, perché per “collegare” l’account Instagram bisogna inserire login e password.

A questo punto qualunque utente con un minimo di esperienza sente la puzza di bruciato e disinstalla l’applicazione. Sì ma non siamo tutti utenti “con un minimo di esperienza”, ragion per cui sarebbe opportuno far circolare questa notizia soprattutto verso amici e parenti che usano Instagram ma non sono molto bravi con la sicurezza IT.

Sicuramente Wrapped for Instagram propone un’esca molto golosa: tutti (o almeno “molti”) vorremmo sapere in quanti ci hanno bloccato, chi sono le persone con cui interagiamo di più. Che sarà mai dare la password, no? Anche se poi, a ben guardare, i dati più interessanti si possono avere solo pagando l’abbonamento, come se averti regalato la mia password non fosse abbastanza.

Come se tutto questo non bastasse, cercando lo sviluppatore Wrapped Labs non si trova niente che permetta di capire chi realizza quest’app. C’è una Privacy Policy in effetti, che non aiuta per niente.

Se invece usi la stessa password anche altrove allora saranno problemi grossi

Perché è brutto se mi rubano la password di Instagram?

Se qualcuno ti “ruba” l’account di Instagram, i possibili problemi sono più di uno. Se la password di Instagram è unica, e se usi coscienziosamente un password manager, allora saranno problemi limitati.

Se invece usi la stessa password anche altrove allora saranno problemi grossi. O anche solo se le password sono simili.

Accesso alla mail: se usi la stessa password (o anche simili) anche altrove, basterà andare su Gmail, Outlook, Facebook e provare a inserirla. Se ti entrano nella posta possono escluderti dalla tua vita digitale. Potenzialmente per sempre. Non è detto che il fornitore (Google, Microsoft, Apple …) possa aiutarti. Se ti entrano nella posta possono resettare praticamente tutte le tue password, e prendere il completo controllo di … ogni cosa Frodi bancarie: le app bancarie sono ben protette, e in genere avere pochi dai non è sufficiente per entrare. Ma dalla posta elettronica si può risalire a indirizzo, numero di passaporto e molto altro. Lì dentro c’è tutto. Con i giusti dati personali possono comprarsi un’auto e intestare a te il pagamento. Te ne accorgi quando arrivano i solleciti, e in genere non è divertente. Perdita dell’account Instagram: se hanno la tua password di Instagram e anche la mail possono provare a cambiare la password stessa. A quel punto non hai più controllo dell’account stesso. Utilizzo dell'account per scopi dannosi: il tuo account potrebbe essere utilizzato per diffondere spam, truffe o contenuti dannosi, mettendo a repentaglio i tuoi seguaci.

Non è detto che le cose vadano così male, ma sicuramente non vale la pena rischiare per avere le cose promesse da Wrapped for Instagram, giusto?