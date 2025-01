X introduce una sezione dedicata ai video, preparandosi a rimpiazzare TikTok

La piattaforma X ha lanciato una nuova funzionalità dedicata ai video verticali per gli utenti statunitensi. L'annuncio è arrivato domenica sera attraverso un post del proprietario Elon Musk, in concomitanza con l'incertezza che circonda il futuro di TikTok negli USA.

La nuova tab video, rappresentata da un'icona a forma di pulsante play, è stata aggiunta alla barra inferiore dell'app. Questa modifica semplifica l'accesso ai contenuti video verticali, eliminando la necessità di selezionare un video iniziale per poi scorrere. L'introduzione si inserisce nella più ampia strategia di X di potenziare la sua offerta video, che include anche un'app TV.

Anche Bluesky, un'altra piattaforma social utilizzata principalmente negli USA, ha colto l'occasione per lanciare un feed di video verticali. "Bluesky ora ha feed personalizzati per i video!", ha annunciato l'azienda in un post. Gli utenti possono trovare i video di tendenza nella scheda Esplora e fissare il feed secondo le proprie preferenze.

Ovviamente, queste mosse di X e Bluesky sembrano essere una risposta diretta all'incertezza che circonda TikTok negli Stati Uniti, cercando di capitalizzare su un potenziale vuoto nel mercato dei video brevi verticali qualora il social cinese dovesse venire di nuovo bannato negli Stati Uniti.

Un aspetto interessante di questa evoluzione è come le piattaforme più "anziane" si stiano adattando. X, precedentemente noto come Twitter, sta compiendo passi significativi per rimanere rilevante in un panorama dominato dai contenuti video. Questa mossa non è dissimile da quanto fece Instagram nel 2016 con l'introduzione delle Stories, in risposta alla crescente popolarità di Snapchat.