Xiaomi 12 Pro si mostra dal retro negli ultimi leak

L’uscita della line-up Xiaomi 12 è ormai imminente, ma la strada verso la presentazione è stata finora assai tortuosa. Tra molteplici date per il lancio non ancora confermate o smentite direttamente dal responsabile delle pubbliche relazioni del brand e prototipi paparazzati dal vivo ma rigorosamente racchiusi nelle loro custodie protettive, si sa ancora poco della gamma di smartphone che segnerà il debutto del SoC Snapdragon 8 Gen 1.

A far trapelare una prima serie di immagini che ne mostrano le differenze molto marcate nelle dimensioni e nei moduli fotocamera dei tre dispositivi era inizialmente stato un produttore di cover, per mezzo della testata GizChina.

Arriva proprio in queste ore, grazie alla testata GSMArena, un assaggio delle forme del fratello “di mezzo” della gamma, lo Xiaomi 12 Pro. Un altro produttore di accessori si è spinto infatti ancora oltre, producendo alcuni di render di alta qualità che mostrano lo smartphone in tutta la sua gloria, comodamente protetto da una serie di cover di diverse forme e colori.

Se consideriamo affidabili questi render (e non c’è motivo per non farlo, dal momento che gli accessori protettivi devono adattarsi perfettamente alle forme e alle dimensioni del device a cui sono destinati) possiamo allora dedurre molte utili informazioni sullo Xiaomi 12 Pro.

Lo smartphone presenta un display dalle cornici molto sottili, con un foro pinhole per la fotocamera anteriore implementato in posizione centrale sulla parte alta dello schermo. Il retro invece presenta un’isola rettangolare dai bordi arrotondati che accoglie le tre forocamere e il flash, oltre a un ulteriore sensore che non era presente nelle cover trapelate in precedenza.

Sulla parte bassa dello Xiaomi 12 Pro troveremo dunque uno speaker, il microfono e la porta USB tipo-C. Un secondo speaker si può invece intravedere sulla parte alta del device.

Sul lato destro del device trovano invece spazio il rocker del volume e il pulsante di accensione: il fatto che quest’ultimo sia coperto dalla plastica della cover presuppone che non sia sede di un sensore per il riconoscimento delle impronte digitali. Non sembra inoltre presente un jack da 3,5mm per gli auricolari, come d’altronde ci si aspetta su un flagship presentato tra fine 2021 e inizio 2022.

Sempre in base alle ultime indiscrezioni riportate sempre da GizChina, lo Xiaomi 12 Ultra sarà dotato di un display OLED con frequenza di aggiornamento massima di almeno 120Hz, oltre a una RAM di almeno 8GB e supporto alla ricarica rapida da 120W.

Resta ancora l’incognita della sua data di lancio: il brand asiatico potrebbe decidere di presentarlo entro fine dicembre insieme allo Xiaomi 12 e alla versione Ultra, oppure potrebbe riservare questo dispositivo per il 2022, concentrandosi sulla nuova MIUI 13 e sulla presentazione del nuovo flagship nella sua forma base.