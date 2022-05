I più recenti sforzi nel segmento premium di Samsung e Xiaomi hanno portato alla nascita di terminali super interessanti e dotati di caratteristiche tecniche da urlo. Xiaomi 12 Pro e Samsung Galaxy S22 Plus si sfidano oggi a colpi di specifiche: quale di questi due dispositivi top di gamma fa maggiormente al caso vostro?

Versus interessante, quello odierno, che ci aiuterà a capire se e come la miglior proposta attuale realizzata da Xiaomi possa competere il secondo miglior dispositivo attualmente presente nel catalogo di Samsung.

Costruzione e display

Due terminali che a livello di materiali e costruzione non si affidano a materiali stravaganti o design estremi. Entrambe le aziende hanno deciso per una linea di continuità con il passato e un’allineamento alla concorrenza, con un mix di metallo e vetro comune a tutti e due i terminali.

Da menzionare la particolare decisione di Samsung di inserire un display piatto non dotato di bordi curvi, andando così incontro alle esigenze di coloro che non amano le stondature nella parte frontale del proprio smartphone, presenti invece sul dispositivo made by Xiaomi. Entrambi terminali hanno dimensioni generose e sono dotati di display dalla diagonale di tutto rispetto. La tecnologia OLED e l’alta frequenza dei pannelli sono solo un paio dei principali punti di forza, schermi che si posizionano sicuramente ai vertici della categoria smartphone nel 2022.

Fotocamere e autonomia

Samsung con questo Galaxy S22 Plus ha dimostrato di aver ascoltato gli utenti, andando a modificare e migliorare il comparto fotografico rispetto allo scorso anno. Il setup fotografico si compone sempre di diverse lenti, con una fotocamera principale però da 50MP.

Sensori da 50MP che sono protagonisti anche su Xiaomi 12 Pro, il quale prova a raccogliere lo scettro di miglior cameraphone del 2022 optando per una scelta molto particolare: tre sensori, con ottiche e lunghezze focali diverse, tutti dotati appunto della stessa altissima risoluzione.

Anche lato autonomia il terreno di sfida si presta ad alcune importanti analisi e spunti di riflessione. La tecnologia di ricarica rapida sta diventando una delle richieste più trasversali da parte degli utenti, con Xiaomi che si dimostra pronta a recepire questo messaggio grazie ai propri terminali in grado di ricaricarsi in maniera ultra rapida sia tramite cavo che wireless (120W e 50W rispettivamente).

Leggermente meno impressionante la tecnologia di ricarica rapida implementata da Samsung nel Galaxy S22+, il quale in questo aspetto si dimostra più conservativa e meno attenta alle ultime “mode” del mercato smartphone 2022.

Nuove architetture e vecchie conoscenze

Samsung S22+ implementa, assieme ai suoi fratelli della nuova serie, il primo chip nato dalla collaborazione con AMD, brand che si è occupato della realizzazione della GPU integrata nel nuovo chip Exynos 2200.

Xiaomi 12 Pro rappresenta invece la conferma del sodalizio fra il produttore cinese e Qualcomm, con il processore Snapdragon 8 Gen 1 a muovere il terminale.

Due scelte diverse ma in grado di restituire esperienze utente ai vertici della categoria, con memorie RAM e utente capienti e veloci per entrambi. La piacevolezza d’uso generale è in linea con le aspettative di chi va ricercando il miglior parco hardware sul mercato.

Base Android in salsa diversa

Due diverse idee e implementazioni dello stesso sistema operativo. Si sfidano infatti la MIUI di Xiaomi e la One UI di Samsung, due delle interfacce e personalizzazioni di Android fra le più famose e conosciute, oltre che apprezzate, nell’intero panorama smartphone.

Da una parte la proposta di Xiaomi, più colorata e giovanile. Dall’altra un’interfaccia che negli anni è stata in grado di risorgere ed ergersi come uno dei punti di riferimento per quanto riguarda la coerenza e la versatilità in ambito produttivo.

MIUI 13 e One UI 4, rispettivamente i software su base Android 12 di Xiaomi e Samsung, rappresentano sicuramente due ottime interfacce utente, pensata ognuna per un pubblico diverso. Per entrambe l’interconnessione con vari accessori realizzati dai rispettivi produttori è diventato un cardine fondamentale dell’esperienza, con tanti gadget tech che lavorano ora sempre più in sinergia con lo smartphone.

Schede tecniche a confronto

Xiaomi 12 Pro

Samsung Galaxy S22+

Dimensioni e peso 163,6 x 74,6 x 8,2 mm

204g 157,4 x 75,8 x 7,6 mm

195g Display 6,7″

AMOLED LTPO QHD+ (3200 x 1440 pixel)

120Hz 6,6″

Dynamic AMOLED FHD+ (2340 x 1080 pixel)

120Hz SoC Snapdragon 8 Gen 1 Exynos 2200 RAM e memoria interna 12GB LPDDR5

128GB/256GB UFS 3.1 8GB LPDDR5

128GB/256GB UFS3.1 Fotocamere posteriori 50MP, f/1.9, 24mm, Dual Pixel PDAF, OIS

50MP, f/1.9, 48mm (zoom 2x), PDAF

50MP, f/2.2, FOV 115˚ 50MP, f/1.8, 23mm, Dual Pixel PDAF, OIS

10MP, f/2.4, 70mm (zoom 3x), PDAF, OIS

12MP, f/2.2, 13mm, FOV 120˚ Fotocamera anteriore 32MP, f/2.5 10MP , f/2.2 Sistema operativo Android 12 – MIUI 13 Android 12 – OneUI 4 Batteria e ricarica 4600mAh

Ricarica rapida HyperCharge a 120W

Ricarica wireless a 50W 4500mAh

Ricarica rapida 45W

Ricarica Wireless 15W Connettività 5G, NFC ,Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, A-GPS 5G, NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, A-GPS

Prezzi simili, quale sarà il vostro preferito?

Nonostante alcune decisioni differenti di approccio e di scheda tecnica, la scelta di posizionamento a livello di prezzo per questi due terminali da parte di Xiaomi e Samsung pone questi due terminali in competizione diretta:

Colori disponibili: Phantom Black, Phantom White, Violet, Green, Cream, Graphite, Sky Blue, Pink Gold (gli ultimi quattro esclusiva del Samsung Store).

Colori disponibili: blu, grigio o viola.