L’Oppo Find X5 e lo Xiaomi 12 sono due degli smartphone più interessanti all’interno dell’attuale offerta di device Android. Sono entrambi quello che in gergo possiamo chiamare “flagship essenziali”, nel senso che sono due dispositivi piuttosto completi e con specifiche più che solide, ma entrambi i produttori offrono anche una versione Pro dei due smartphone con una scheda tecnica ancora più robusta.

Ne consegue che sono due prodotti eccellenti pensati per un consumatore che vuole sì avere il meglio, ma che è anche disposto ad accettare qualche (piccolo) compromesso, in modo da non superare la soglia dei 1.000 euro. In realtà, come vedremo molto presto, i due smartphone non si collocano esattamente nella stessa fascia di prezzo — e proprio questo potrebbe essere un’importate elemento per privilegiare l’acquisto di uno dei due smartphone a discapito dell’altro.

In questo versus cercheremo di scoprire i punti di forza (e le debolezze) dei due smartphone, partendo dal loro design e guardando poi nei dettagli display, fotocamera, processore e molto altro.

Xiaomi 12 vs Oppo Find X5: quali dei due conviene comprare? Scopriamolo subito, punto per punto.

Design: i due smartphone parlano due lingue completamente diverse

Le differenze trai due smartphone partono proprio dal design. Xiaomi e Oppo hanno scelto strade completamente diverse, da una parte uno smartphone dal gusto europeo e piuttosto armonioso, dall’altra un dispositivo con un look moderno e coraggioso, in grado sicuramente di distinguersi dalla concorrenza.

l nuovo Xiaomi 12 è elegante e piacevole alla vista. E non solo: è praticamente l’unico flagship con una diagonale di 6,28”. Lo Xiaomi 12 ha una scocca realizzata in vetro curvo con lavorazione satinata, mentre le cornici sono realizzate in alluminio.

Anche l’Oppo Find X5 è stato costruito con una cura davvero alta nella scelta dei materiali. La cornice che abbraccia lo schermo è di metallo, ma la chicca è la back cover: se non l’avete mai preso in mano non lo direste mai, ma la scocca è realizzata in vetro con una finitura satinata che gli dà un feeling simile a quello del velluto.

Display da primi della classe

L’Oppo Find X5 monta un display curvo da vero top di gamma: diagonale da 6,55 pollici e tecnologia OLED. Non manca ovviamente un refresh rate da 120Hz, il minimo indispensabile per sedere nel tavolo dei grandi. Ottima la libertà nel setting dello schermo, grazie alla possibilità di personalizzare diversi aspetti della riproduzione dei contenuti. L’unico neo? Forse la luminosità di picco (1000 nit) non è all’altezza di quanto offerto dai flaghsip di altri brand concorrenti.

Il display dello Xiaomi 12 si presenta a sua volta come una soluzione estremamente solida, tant’è che DisplayMate gli assegna una certificazione A+. È un AMOLED con risoluzione FullHD+ e refresh rate da 120Hz. Troviamo poi una luminosità massima di 1100 nit. Sottolineammo ancora una volta la diagonale da 6,28”, importantissimo punto di differenziazione dei due device.

Su entrambi gli smartphone non mancano tutte quelle caratteristiche ormai doverose su ogni smartphone top di gamma: dall’HDR10+ al Dolby Vision, passando per la protezione Gorilla Glass Victus.

Fotocamere a confronto

L’Oppo Find X5 sfodera un modulo a tripla fotocamera. Doppia principale da 50MP (wide + ultrawide) e, quindi, terza fotocamera teleobiettivo da 13MP. Al frontale trova spazio invece una fotocamera selfie da 32MP. Tutti e tre i sensori principali (due posteriori + frontale) sono prodotti dalla Sony.

Anche sullo Xiaomi 12 troviamo tre fotocamere posteriori: sensore principale Sony IMX766 da 50MP, fotocamera ultrawide da 13MP con campo visivo di 123 gradi e una telemacro da 5MP con autofocus. Infine, troviamo anche qui una selfie-cam da 32MP.

Sul fronte della fotocamera, Oppo Find X5 ha un asso nella manica non da poco: si chiama MariSilicon X, ed è un co-processore progettato per migliorare le prestazioni in campo fotografico e nella registrazione video. Nella nostra recensione abbiamo elogiato in modo particolare il reparto fotografico del Find X5, ponendo l’accento in particolare sulla sua capacità di realizzare foto luminose in ogni contesto. Dal canto suo, lo Xiaomi 12 è altrettanto capace di scattare ottime foto – anche di notte -, ma pecca nell’ottimizzazione software.

Processore

Sotto la scocca dello Xiaomi 12 e dell’Oppo Find X5 battono due cuori molto diversi. Snapdragon 8 Gen 1 da una parte e Snapdragon 888 dall’altra. Tagliamo la testa al Toro: lo Snapdragon 888 non è la soluzione più recente della Qualcomm ma rimane indubbiamente un SoC rapido e dalle prestazioni solide, del resto è stato la scelta di riferimento per tutti i top di gamma Android della scorsa generazione.

Ciononostante, stiamo parlando di uno smartphone da praticamente 1.000 euro – e forse l’assenza dello Snapdragon 8 Gen 1 (superbo nelle prestazioni e un pochino indisciplinato nel surriscaldamento) potrebbe costituire un’importante disincentivo all’acquisto, del resto si tratta di una rinuncia piuttosto importante. Ma solo se scalpitate e non potete fare a meno di avere in tasca il non plus ultra dell’attuale generazione di smartphone Android — per il resto, sia nel gaming che nelle attività di tutti i giorni ve la caverete più che bene anche con il ‘vecchio’ Snapdragon 888.

Batteria

Lo Xiaomi 12 monta una batteria da 4500mAh. Troviamo, poi, il meglio della tecnologia di ricarica di Xiaomi: ricarica rapida da 67W, con una ricarica da 0 al 100% in 39 minuti, e ricarica rapida wireless da 50W.

Oppo fa di meglio, grazie al supporto alla tecnologia SuperVOOC a 80W. Non manca quindi la ricarica wireless (30W) ed anche la ricarica wireless inversa (10W). Per raggiungere il 50% di carica sono sufficienti 12 minuti, mentre con una ricarica di 20 minuti la batteria da 4800mAh raggiunge il 70%. In altre parole: è una scheggia e per il momento è ancora molto difficile fare di meglio.

Sistema operativo e aggiornamenti

Il nuovo Xiaomi 12 usa un’interfaccia proprietaria, MIUI 13, che dalla sua offre un’esperienza altamente personalizzata, con un linguaggio che, in una certa misura, insegue un pochino il design e le funzionalità di iOS (basti pensare al nuovo Control Center).

Xiaomi garantisce un supporto di ben tre anni per quel che riguarda gli aggiornamenti e quattro anni per le patch di sicurezza.

Oppo ha un’interfaccia altamente personalizzata: ColorOS 12, un launcher che offre un ricchissimo pacchetto di funzionalità esclusive e diverse opzioni di personalizzazione avanzata per quel che riguarda il controllo sulla privacy. Entrambi gli smartphone sono disponibili fin dal lancio con il nuovo Android 12.

Schede tecniche a confronto

Xiaomi 12 Oppo Find X5 Dimensioni 152,7 x 69,9 x 8,2 mm

180g 160,3 x 72,6 x 8,7 mm

196g Display 6,28″

AMOLED by TCL

refresh rate 120Hz

FHD+ (2400 x 1080 pixel)

HDR10+ e Dolby Vision

luminosità max 1100 nit

Gorilla Glass Victus 6,55″

AMOLED

FullHD+ (1080 x 2400 pixel)

120Hz

Gorilla Glass Victus

HDR10+ e Dolby Vision Chipset Snapdragon 8 Gen 1

CPU octa-core Cortex A-510

GPU Adreno 730 Qualcomm Snapdragon 888 RAM e storage 8GB/12GB

128GB/256GB 128GB/256GB UFS 3.1

8GB LPDDR5 Batteria 4500mAh con ricarica rapida 67W, ricarica wireless 50W e ricarica inversa 10W 4800mAh con ricarica rapida 80W e ricarica wireless da 30 W Sensori biometrici Sensore di impronte ottico sotto lo schermo Sensore di impronte ottico sotto lo schermo Fotocamere Posteriori 50MP IMX766, OIS

13MP ultra-wide, 123°

5MP telemacro Anteriore 32MP Posteriori 50MP IMX 766 f/1.8

50MP IMX 766 f/2.2 ultrawide

13MP teleobiettivo f/2.4 Anteriore 32MP f/2.4 Software MIUI 13 + Android 12 ColorOS 12 + Android 12

Prezzi

Entrambi gli smartphone si collocano nella fascia alta del mercato, ma in due scaglioni piuttosto diversi. Il prezzo di lancio dello Xiaomi 12 è di 799,90 euro per la configurazione 8+128GB e può essere acquistato nei principali store specializzati, Amazon incluso. L’Oppo Find X5 viene invece proposto a 999 euro e può sempre essere trovato su Amazon. Vale davvero quei 200 euro in più?