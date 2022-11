Pochissimi esemplari disponibili e capacità fotografiche da mirrorless. Xiaomi ha appena presentato un concept di smartphone che supporta lenti esterne per fotocamere Leica. Un’idea interessante o una caratteristica poco sensata?

Xiaomi ha appena pubblicato su Weibo alcune immagini di un nuovo concept di smartphone basato su Xiaomi 12S Ultra. Il top di gamma del marchio disponibile alla vendita solo per il mercato cinese dispone di un sensore principale Sony IMX989 da 1″, stesse dimensioni dei sensori usati dai giapponesi in alcune mirrorless compatte disponibili sul mercato come la RX100 VII, il che lo rende adatto a questo genere di trasformazione.

Il risultato? Uno smartphone dalle dimensioni tascabili che all’occorrenza può sfruttare il sensore fotografico per smartphone più grande ed avanzato del momento in abbinata alle lenti Leica M-Series. Questo concept di Xiaomi 12S Ultra utilizza uno speciale anello adattatore e l’ottica originale sopra il sensore da 1 pollice è stata per ovvi motivi rimossa.

Per quanto riguarda le funzioni software, la clip conferma opzioni come il focus peaking, le linee zebrate, l’istogramma e la cattura RAW a 10 bit.

Come moltissimi concept presentati da Xiaomi e da altre aziende del settore, è molto probabile che questo smartphone non arrivi mai sugli scaffali dei negozi e che rimanga per sempre solamente un prototipo. Tuttavia si tratta dell’ennesima dimostrazione della forza del colosso cinese nel campo dell’innovazione e della sperimentazione in ambito mobile.

Certo che, calcolando il prezzo delle lenti da DSLR/mirrorless necessarie all’uso di questo prototipo per la fotografia, probabilmente questo genere di prodotto non diventerà mai conveniente dal punto di vista economico per gli appassionati, i quali a quel punto potrebbero investire una cifra comparabile per acquistare una vera mirrorless full frame.

Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe poter avere con voi uno smartphone del genere da utilizzare come mirrorless in caso di necessità senza dovervi portare al seguito un corpo macchina separato?