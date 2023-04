Durante l’evento di lancio che si sta svolgendo proprio in questo momento, Xiaomi ha annunciato il suo flagship definitivo, progettato a stretto contatto con Sony e Leica: Xiaomi 13 Ultra.

Xiaomi 13 Ultra è stato pensato per essere sostanzialmente prima fotocamera e poi smartphone. Il rapporto stretto tra Leica e Xiaomi ha portato alla realizzazione di un dispositivo elegante ed ispirato ai prodotti della casa tedesca. Il retro è realizzato in un materiale che richiama il feeling della pelle, ovviamente sintetica ed in grado di resistere al passare del tempo. Domina nella parte posteriore il comparto fotografico circolare, contenuto in una sporgenza che sembra decisamente pronunciata. Disponibile in olive green, nero e bianco.

Ovviamente Xiaomi si è concentrata nel migliorare ancora la seconda generazione di prodotti realizzati in collaborazione con Leica. L’azienda ha affermato di voler spostare il tipo di fotografia da prettamente computazionale a “lens first” (prima le lenti). Le fotocamere di Xiaomi 13 Ultra sono di tipo Leica Summicron, design rimpicciolito a dovere per poter essere incluso in uno smartphone. Xiaomi afferma di avere un rendimento molto basso per queste lenti dalla precisione nanometrica, assicurando ad ogni utente un dispositivo dalla massima qualità possibile. Realizzate da otto elementi (8P), le lenti assicurano una qualità dell’immagine, dei colori e una definizione che secondo Xiaomi non ha precedenti.

Non è solo la fotocamera principale con sensore Sony IMX989 da 1″ ad aver ricevuto l’attenzione dell’azienda, ovviamente anche le fotocamere secondarie sono state spinte all’estremo. Troviamo altre tre fotocamere da 50MP con sensori Sony IMX858: una grandangolare (12mm), un teleobiettivo con zoom ottico 3,2x (75mm) e una teleobiettivo con zoom ottico 5x (120mm). La vicinanza di questi sensori “secondari” alla qualità del principale ha permesso a Xiaomi di mantenere coerenza tra le varie fotocamere. Lo zoom 2x e lo zoom 10x vengono effettuati con un crop sui sensori da 23mm e 120mm rispettivamente, per una perdita di qualità limitata ed un range di diverse focali impareggiato ad oggi.

Le lenti hanno aperture ampie su tutto il range di ottiche ma la principale è la più particolare, essendo dotata di apertura variabile tra f/1.9 e f/4.0. Questo permette in accoppiata al grande sensore di controllare la profondità di campo delle vostre fotografie.

Xiaomi ha anche affermato di aver continuato a migliorare l’algoritmo di cattura delle immagini per Xiaomi 13 Ultra, garantendo una velocità di scatto estrema, perfetta anche per i soggetti in movimento.

Ispirandosi al metodo di scatto a “distanza iperfocale” comunemente utilizzato dagli street photographers, Xiaomi 13 Ultra offre anche una nuova modalità Fast Shot che consente di scattare istantanee senza messa a fuoco impostando manualmente il punto di messa a fuoco e successivamente avviando e catturando il momento in soli 0,8 secondi.

Tutte e quattro le fotocamere supportano la modalità di scatto RAW a 14 bit ma anche la registrazione video 8K e in 4K LOG.

Annunciato anche l’accessorio “Camera grip” che fornisce a Xiaomi 13 Ultra un feeling da vera e propria fotocamera, un pulsante di scatto fisico e un anello adattatore attorno alle fotocamere per l’utilizzo di filtri fotografici professionali da 67mm.

Ovviamente aspettiamo di poter provare con mano Xiaomi 13 Ultra prima di trarre conclusioni ma, se dobbiamo basarci sull’ottimo lavoro svolto che abbiamo potuto apprezzare su Xiaomi 13 Pro, siamo certi che il nuovo flagship sarà il dispositivo dei sogni degli appassionati di fotografia!

Non c’è solo la fotografia però, e Xiaomi lo sa bene. Xiaomi 13 Pro nella parte frontale vanta un display LTPO3 AMOLED da 6,73″ e dalla risoluzione di 1440 x 3200 pixel, in grado di raggiungere 120Hz di frequenza di aggiornamento (1920Hz PWM dimming) e un valore incredibile di luminosità, il più alto sul mercato: 2600 nit e 1300 nit HBM! Il pannello è prodotto da TCL e inoltre è calibrato secondo la nuova colorimetria CIE 2015.

A muovere il tutto c’è il miglior chipset sul mercato, lo Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm. Xiaomi ha studiato il nuovo sistema di raffreddamento Loop LiquidCool in grado di dissipare il calore tre volte meglio rispetto alle classiche camere di vapore. Xiaomi 13 Ultra viene equipaggiato anche da 16GB di memoria LPDDR5X e 1TB di memoria interna UFS 4.0, accessibile tramite la porta USB Tipo-C 3.2.

La batteria è da 5000mAh e può essere caricata a 90W via cavo o 50W wireless. Il sistema di ricarica e la batteria sono gestiti dai chip proprietari Surge P2 e Surge G1.

Specifiche tecniche Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13 Ultra Dimensioni e peso 163,2 x 74,6 x 9,6 mm

227g Display 6,73″ LTPO3 AMOLED, 1440 x 3200 pixel, 120Hz, 2600 nit (picco), 1300 nit (HBM), 1920Hz PWM dimming, HDR10+, HLG, Dolby Vision SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 RAM e memoria interna 16GB LPDDR5X

1TB UFS 4.0 Fotocamere posteriori 50,3MP, f/1.9-f/4, 23mm, 1,0″, 1,6µm, Dual Pixel PDAF, Laser AF, OIS

50MP, f/3,0, 120mm, 1/2,51″, PDAF, OIS, zoom ottico 5x

50MP, f/1.8, 75mm, 1/2,51″, PDAF, OIS, zoom ottico 3,2x

50MP, f/1.8, 12mm (FOV 122°), 1/2,51″, PDAF

TOF 3D, (depth) Fotocamera frontale 32MP, f/2.4, 25mm, 0,7µm Batterie e ricarica 5000mAh

Ricarica con cavo 90W

Ricarica wireless 50W Sistema operativo Android 13, MIUI 14

Prezzo e disponibilità

Al momento non sono ancora chiari prezzi e disponibilità di Xiaomi 13 Ultra nel nostro Paese, tuttavia in Cina lo smartphone viene proposto al prezzo di:

Xiaomi 13 Ultra 12GB/256GB | 5999 yuan (circa 795,28 euro)

(circa 795,28 euro) Xiaomi 13 Ultra 16GB/512GB | 6499 yuan (circa 861,56 euro)

(circa 861,56 euro) Xiaomi 13 Ultra 16GB/1TB | 7299 yuan (circa 967,62 euro)

La cover “Camera grip” è prodotta in edizione limitata e quindi non crediamo arriverà anche in Occidente. In Cina è proposta a 999 yuan (132,43 euro), scontata a 799 yuan per i più veloci a pre-ordinarla.