Xiaomi, durante l’evento speciale di lancio del suo nuovo flagship premium, ha annunciato anche la nuovissima Smart Band 8. Il fitness tracker più famoso nel mondo Android si rinnova completamente sia nell’aspetto che nelle funzionalità!

Il wearable di Xiaomi ha sempre avuto un incredibile successo nel corso delle generazioni grazie al suo design compatto, alla sua leggerezza ma soprattutto grazie al suo prezzo contenuto. L’azienda cinese questo lo sa molto bene e quindi ha cercato di rendere Xiaomi Smart Band 8 ancora più interessante per gli utenti, cambiando tutto ciò che è possibile migliorare senza stravolgere però il risultato finale.

Il design è stato rivisto per accomodare un nuovo attacco per i cinturini, i quali ora si agganciano tramite due gancetti alle estremità del tracker. Xiaomi ha realizzano una vasta selezione di varianti sportive, eleganti e in materiali variegati.

È stato annunciato anche un pendente per portare la Smart Band 8 al polso ed una clip per l’aggancio alle scarpe da corsa in modo da poter misurare con più precisione l’attività fisica.

Sono presenti più di 150 attività sportive preimpostate e Xiaomi ha affermato di aver sviluppato anche un nuovo sistema di attività interattive che si svolgono utilizzando la Smart Band come controller, in stile Wii. Sul palco è stata mostrata la boxe, ma siamo sicuri molte altre arriveranno in futuro.

Il fitness tracker mantiene funzioni come il monitoraggio continuo della frequenza cardiaca, il monitoraggio dell’ossigeno nel sangue, il monitoraggio dello stress, del sonno, dei passi e delle calorie e offre anche un’analisi dettagliata dell’allenamento professionale VO₂ max.

Non mancano i moltissimi quadranti personalizzati da poter scaricare, Xiaomi ne ha pensati molti che si abbinano ai nuovi cinturini. Novità assoluta ed un po’ inaspettata, Xiaomi ha sviluppato un quadrante che vi permetterà di giocare con dei titoli semplici quali 2048 o Brick Breaker senza estrarre lo smartphone dalla tasca. Strano ma sicuramente curioso!

Il display che ricopre tutta la parte frontale della Smart Band 8 è un OLED da 1,62″ dalla frequenza di 60Hz e in grado di variare la luminosità in automatico. Xiaomi afferma che il suo nuovo tracker è in grado di resistere per 16 giorni con una singola ricarica ed un uso moderato, 6 giorni se si utilizza l’always on display. La ricarica avviene completamente in solo un’ora.

La Xiaomi Smart Band 8 è stata lanciata in Cina al prezzo di 239 yuan (circa 31 euro) per la versione normale e 279 yuan (circa 37 euro) per la versione NFC. Non si sa ancora nulla sulle date di un possibile lancio globale.