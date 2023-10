Xiaomi 14 Pro, come spremere 264GB da una memoria da 256GB

Xiaomi ha alzato ancora una volta l'asticella con i suoi più recenti flagship della serie Xiaomi 14. Sebbene la gamma di smartphone vanti specifiche e funzionalità di altissimo livello, come un SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, colpisce una particolare qualità del software: l'espansione di memoria UltraSpace.

Cos'è l'espansione di memoria UltraSpace?

In sostanza, l'espansione di memoria UltraSpace è una funzione rivoluzionaria che consente di aumentare lo spazio di archiviazione sullo smartphone senza la necessità di componenti fisici aggiuntivi.

La serie 14 di Xiaomi, grazie a questa tecnologia innovativa, offre agli utenti una capacità di archiviazione aggiuntiva che va oltre le specifiche originali dello smartphone. È come se per magia si creasse più memoria, anche se in questo caso si tratta di magia digitale.

Come funziona Xiaomi UltraSpace?

Xiaomi ha ingegnosamente sfruttato lo spazio riservato all'Over-Provisioning (OP) all'interno del chip di memoria UFS dei suoi dispositivi. L'OP è una tecnica comunemente utilizzata per migliorare le prestazioni e l'affidabilità della memoria flash. Consiste nell'allocare una porzione di spazio di archiviazione per funzioni critiche quali Wear Leveling, Garbage Collection e Bad Block Mapping.

L'innovazione di Xiaomi consiste nel riconoscere che lo spazio OP è spesso più generoso del necessario. Ad esempio, un chip di memoria UFS da 256 GB potrebbe, in realtà, avere una capacità superiore a 266 GB, con più di 10 GB riservati all'OP. Ottimizzando il firmware di sistema, in particolare HyperOS, gli ingegneri di Xiaomi sono riusciti a ridurre lo spazio allocato per OP, liberando 8GB sui modelli da 256GB e 16GB sui modelli da 512GB. Il risultato finale? Uno Xiaomi 14 Pro da 256 GB si trasforma in 264 GB, mentre i modelli da 512 GB si espandono fino a raggiungere la colossale capacità di archiviazione di 528 GB.

Implicazioni per gli utenti

Questo aumento della capacità di archiviazione è una svolta per gli utenti che dipendono dai loro smartphone per i contenuti multimediali, i giochi o semplicemente vogliono più spazio per le applicazioni e i file. La cosa migliore è che questa tecnologia innovativa non comporta un aumento del costo dello smartphone, il che la rende vantaggiosa per i consumatori.

Disponibilità e domande senza risposta

Per quanto promettente possa sembrare l'espansione dello spazio di archiviazione UltraSpace, è essenziale notare che questa funzione è disponibile esclusivamente sulla variante da 256 GB dello Xiaomi 14 Pro e sui modelli da 512 GB dello Xiaomi 14 e dello Xiaomi 14 Pro. Questo lascia alcune domande senza risposta, come il motivo per cui la versione da 256 GB dello Xiaomi 14 non riceve la stessa espansione da 8 GB o perché non si parla di espansione dello spazio di archiviazione UltraSpace per la variante da 1 TB. Forse Xiaomi ha in serbo altre sorprese per le versioni future del software.