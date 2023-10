Xiaomi 14 Pro ufficiale, il primo smartphone con Snapdragon 8 Gen 3

Xiaomi ha annunciato i nuovi Xiaomi 14 Pro e Xiaomi 14, i nuovi smartphone top di gamma con processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, annunciato anch’esso qualche giorno fa - e che si è già dimostrato un processore potentissimo. Il nuovo modello è stato annunciato in Cina e non ci sono ancora indicazioni per la disponibilità e i prezzi in Europa.

Il cuore della serie 14 è lo Snapdragon 8 Gen 3, ma non è certo l’unico aspetto di cui vale la pena parlare. Entrambi i dispositivi sono dotati di un pannello OLED LTPO a 120 Hz con luminosità di picco fino a 3.000 nit. Cambia la dimensione, anche se non di molto: 6,36” e 6,73”, in entrambi i casi con risoluzione 3200x1440 pixel.

Xiaomi ha usato la memoria UFS 4.0, la più veloce disponibile oggi, in tagli da 256, 512 e 1TB. La RAM può cambiare: 8, 12 oppure 16GB.

Xiaomi 14 Pro introduce per la prima volta una capacità di apertura variabile ƒ/1.42 - ƒ/4.0

Naturalmente Xiaomi 14 usa il nuovo sistema operativo HyperOS di Xiaomi, la personalizzazione di Android che la casa cinese sta iniziando a usare su tutti i suoi dispositivi. Xiaomi 14 Pro ha uno schermo piatto, lasciando quindi il vetro ricurvo visto negli anni scorsi. Non manca un’edizione speciale in titanio.

Xiaomi 14 Pro è dotato di un innovativo All Around Liquid Display. [...] Questa forma unica del display si curva leggermente verso il basso su tutti e quattro i lati e gli angoli con una curvatura costante, mantenendo l'estetica visiva di uno schermo piatto e fornendo al contempo la sensazione di morbidezza di un bordo curvo. All Around Liquid Display risolve i problemi riscontrati negli schermi curvi tradizionali, come la distorsione dello schermo, le imprecisioni dei colori, i tocchi accidentali e i problemi di affidabilità.

Xiaomi 14 Pro fa un passo indietro rispetto all'enorme sensore del suo predecessore: il nuovo sensore principale da 50MP "Light Fusion 900" utilizza un obiettivo Leica Summilux personalizzato e ha un'apertura variabile tra f/1,42 e f/4,0. Il sensore è fisicamente molto più piccolo, ma si dice che sia più luminoso dell'80%. È stato aggiunto un secondo teleobiettivo con un sensore da 50MP e un terzo sensore da 50MP è utilizzato per la fotocamera ultragrandangolare, che può fungere anche da fotocamera macro.

Xiaomi 14 Pro introduce per la prima volta una capacità di apertura variabile ƒ/1.42 - ƒ/4.0 leader nel settore. Simile all'apertura di una fotocamera, questa apertura variabile si adatta automaticamente ai cambiamenti della luce ambientale, consentendo regolazioni all'interno dell'intervallo ƒ/1.42 - ƒ/4.0. Ciò significa che in diverse condizioni di luce, Xiaomi 14 Pro è in grado di controllare con precisione la quantità di luce che entra nell'obiettivo, garantendo un'esposizione ottimale in vari scenari di ripresa.

Lo batteria di Xiaomi 14 Pro è 4.880 mAh, con ricarica cablata da 120W di e 50W di ricarica wireless.

Anche Xiaomi 14 utilizza un trio di sensori da 50MP, compreso lo stesso sensore principale, ma l'ultra-wide non ha l'autofocus e non ha capacità macro - o se on altro non ha funzioni specifiche dedicate a questo tipo di fotografie. Il modello base non ha la variante in titanio, ha una batteria un po’ più piccola e la ricarica cablata è “solo” a 90 watt.