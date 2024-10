Xiaomi 15 Ultra potrebbe avere le fotocamere più brutte di sempre

Xiaomi è pronta a lanciare la nuova serie 15 di smartphone, tra cui il modello più atteso, lo Xiaomi 15 Ultra, che sarà presentato globalmente a febbraio 2025. A differenza degli altri modelli della famiglia, lo Xiaomi 15 Ultra si potrebbe distinguere per una disposizione asimmetrica delle fotocamere sul retro, un layout insolito mai visto prima: tre fotocamere nella fila inferiore e una singola nella fila superiore, accanto al logo Leica.

La peculiarità di questo dispositivo, oltre al design, risiede nelle sue specifiche tecniche di spicco. Lo Xiaomi 15 Ultra sarà dotato di un ampio display LTPO micro quad-curvo da 6,7 pollici con risoluzione 2K e una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Mosso da un processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite, questo modello sarà disponibile con opzioni di RAM da 8, 12 o 16 GB e fino a 1TB di memoria interna, senza slot per microSD.

Una potenza fotografica senza precedenti in uno smartphone

Sul fronte fotografico, il dispositivo si dovrebbe distinguere per la presenza di una fotocamera periscopica teleobiettivo da 200MP, con sensore Samsung ISOCELL HP9, e altre tre fotocamere da 50MP ciascuna (principale, ultra-grandangolare e teleobiettivo 2x) nella fila inferiore. Queste specifiche posizionerebbero lo Xiaomi 15 Ultra come un punto di riferimento per la fotografia mobile.

L'autonomia sarà garantita da una batteria da 6,000mAh che supporta la ricarica cablata a 90W e la ricarica wireless a 80W, promettendo tempi di ricarica rapidi e un'esperienza utente prolungata. La combinazione di potenti specifiche hardware e capacità fotografiche avanzate renderanno lo Xiaomi 15 Ultra uno dei dispositivi più attesi nel panorama tecnologico del prossimo anno. L'estetica potrebbe però non accontentare tutti.