HyperOS 2.0 porta Android 15 e tanta IA sugli smartphone XIaomi, ora anche in Europa

Insieme al lancio della nuova serie Xiaomi 15, l'azienda ha presentato oggi anche HyperOS 2 per il mercato internazionale, il suo sistema operativo di nuova generazione progettato per offrire un'esperienza mobile ricca di intelligenza artificiale.

HyperOS 2, come già preannunciato a ottobre, introduce una serie di innovazioni tecnologiche che migliorano le prestazioni, la connettività e le funzionalità AI, aprendo la strada a un'interazione più intelligente e fluida con i dispositivi mobili.

HyperOS 2.0 si basa su tre pilastri fondamentali:

Xiaomi HyperCore è la piattaforma tecnologica proprietaria che garantisce fluidità e prestazioni ottimali del sistema, aggiornamenti delle applicazioni a livello di sistema e un'estetica rinnovata con un nuovo design della schermata di blocco e della schermata iniziale.

è la piattaforma tecnologica proprietaria che garantisce fluidità e prestazioni ottimali del sistema, aggiornamenti delle applicazioni a livello di sistema e un'estetica rinnovata con un nuovo design della schermata di blocco e della schermata iniziale. Xiaomi HyperConnect abbatte le barriere tra dispositivi, piattaforme ed ecosistemi, inclusi PC e piattaforme iOS/macOS. Introduce nuove funzionalità come la fotocamera cross-device, che consente di accedere alla fotocamera di un altro dispositivo, e le fotocamere combinate, che permettono di combinare e visualizzare feed video da più dispositivi.

abbatte le barriere tra dispositivi, piattaforme ed ecosistemi, inclusi PC e piattaforme iOS/macOS. Introduce nuove funzionalità come la fotocamera cross-device, che consente di accedere alla fotocamera di un altro dispositivo, e le fotocamere combinate, che permettono di combinare e visualizzare feed video da più dispositivi. Xiaomi HyperAI potenzia la produttività e la creatività degli utenti con una suite di strumenti di intelligenza artificiale, tra cui AI Writing, AI Speech Recognition e AI Creativity Assistant. Quest'ultimo offre strumenti fotografici e videografici di nuova generazione come AI Image Enhancement, AI Image Expansion, AI Eraser Pro, AI Reflection Removal, AI Magic Sky e AI Film, che consentono di ottenere risultati di qualità professionale in modo rapido e semplice.

Grazie alla collaborazione con Google, Gemini è ora in grado di trovare ed eseguire azioni all'interno delle app Xiaomi, consentendo agli utenti di accedere direttamente a Xiaomi Notes, Xiaomi Calendar e Xiaomi Clock.

HyperOS 2 introduce un'estetica aggiornata con particolare attenzione alla schermata di blocco. Una nuova funzionalità basata sull'intelligenza artificiale analizza la profondità nei video selezionati dall'utente fotogramma per fotogramma per creare effetti di profondità cinematografici sulle schermate di blocco. Inoltre, la funzione "AIGC" consente di animare sfondi statici di città, piante e altro.

L'interfaccia utente è stata rinnovata anche in alcune applicazioni di sistema, come Meteo, Calendario e Orologio. L'app Meteo, in particolare, ha un aspetto realistico basato su modelli atmosferici e un sistema meteorologico dinamico 3D in tempo reale.

Anche le animazioni di sistema sono state riviste in HyperOS 2, con nuove transizioni tra la schermata di blocco e la schermata iniziale e per l'apertura del pannello delle notifiche o delle impostazioni rapide.

HyperOS 2 migliora anche l'interconnettività tra i dispositivi Xiaomi. Con Home screen+ 2.0, è possibile spostare facilmente le app dallo smartphone Xiaomi al tablet Xiaomi e persino aggiungerle come app native sul tablet senza installarle. Call Sync consente di visualizzare le chiamate in arrivo sullo smartphone anche sul tablet Xiaomi connesso, mentre Playback Transfer permette di trasferire la riproduzione musicale agli altoparlanti Xiaomi vicini.

Installando la nuova app Xiaomi Interconnectivity Services su un MacBook, è possibile sfogliare file, condividere foto e accedere ai file di Keynote, Pages e Numbers sui dispositivi Xiaomi. Se utilizzate un PC Windows, grazie all'aggiornamento HyperOS 2 potrete godere di una maggiore interconnessione con il vostro telefono Xiaomi. HyperOS 2 integra infatti l'applicazione Link to Windows di Microsoft, che consente funzioni come l'hotspot istantaneo, lo streaming di app, la sincronizzazione degli appunti e altro ancora. Tecnicamente, la serie Xiaomi 14T è già stata lanciata con il servizio Link to Windows preinstallato, ma altri dispositivi Xiaomi otterranno questa integrazione con HyperOS 2.

Infine, HyperOS 2 introduce anche miglioramenti delle prestazioni. L'aggiornamento include un "microarchitecture scheduler" interno che analizza le pipeline di istruzioni direttamente dall'architettura del chip. Ottimizzando i cicli delle attività e la latenza della memoria, riduce il tempo di inattività della CPU del 19%.

Con tutte queste novità, HyperOS 2 si preannuncia come un aggiornamento significativo che porterà l'esperienza utente dei dispositivi Xiaomi a un livello superiore. Le funzionalità AI integrate in HyperOS 2 sono disponibili via OTA a partire da oggi 2 marzo. La disponibilità delle funzioni AI potrebbe variare a seconda del Paese e gli OTA potrebbero arrivare in momenti diversi a seconda dello smartphone a disposizione.