Xiaomi 15 Ultra: il nuovo re della fotografia mobile con kit professionale in offerta oggi

Xiaomi lancia il 15 Ultra, uno smartphone premium con sensore Leica da 1 pollice e 200MP. In offerta con il Photography Kit dalle 15:30 di oggi su Amazon.

Oggi Xiaomi presenta ufficialmente il 15 Ultra, il suo smartphone più avanzato, pensato per chi cerca un’esperienza fotografica di livello professionale. Dotato di un sensore Leica da 1 pollice e una risoluzione di 200MP, il dispositivo promette scatti incredibili in qualsiasi condizione di luce. A partire dalle 15:30 di oggi, sarà disponibile su Amazon in offerta esclusiva (online dalle 15:30) a un prezzo speciale, con la possibilità di acquistare anche il Photography Kit Legend Edition, che trasforma il telefono in una vera fotocamera professionale.

Perché Xiaomi 15 Ultra è un game-changer per la fotografia mobile?

Xiaomi ha lavorato a stretto contatto con Leica, leader nel settore della fotografia, per sviluppare un comparto fotografico all’avanguardia. Il sensore da 1 pollice è una rarità nel mondo degli smartphone e permette di catturare più luce, offrendo immagini più dettagliate e con una migliore resa cromatica. Il teleobiettivo da 200MP, combinato con le lenti Leica Summilux, offre zoom ottico avanzato e una qualità d’immagine ancora superiore rispetto agli attuali migliori cameraphone.

Ma le innovazioni non si fermano qui. Il processore Snapdragon 8 Gen 3, insieme alla tecnologia Xiaomi HyperAI, garantisce scatti perfetti grazie a un’elaborazione delle immagini basata sull’intelligenza artificiale. Questo si traduce in foto nitide, con dettagli impeccabili e colori realistici, anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Nota importante: Al momento, il link per acquistare lo Xiaomi 15 Ultra potrebbe non essere attivo. Tuttavia, sarà disponibile a partire dalle 15:30 di oggi. Ti consigliamo di salvare questa pagina e tornare all’orario indicato per non perdere l’offerta!

Il kit fotografico che cambia tutto

Per gli appassionati di fotografia e videomaking, Xiaomi ha rilasciato il Photography Kit Legend Edition, un accessorio che migliora drasticamente l’esperienza d’uso. Questo kit, venduto separatamente a 199,99€, include:

Impugnatura ergonomica per una presa più stabile e un utilizzo simile a una fotocamera professionale.

per una presa più stabile e un utilizzo simile a una fotocamera professionale. Batteria integrata da 2000mAh , che funziona come powerbank per ricaricare lo smartphone.

, che funziona come powerbank per ricaricare lo smartphone. Tasti fisici e ghiere personalizzabili , per un controllo manuale avanzato delle impostazioni fotografiche.

, per un controllo manuale avanzato delle impostazioni fotografiche. Adattatore per filtri da 67mm , perfetto per chi desidera utilizzare filtri ND o polarizzatori.

, perfetto per chi desidera utilizzare filtri ND o polarizzatori. Resistenza all’acqua IPX4, per un utilizzo sicuro in qualsiasi ambiente.

Con questo kit, Xiaomi 15 Ultra diventa una vera e propria fotocamera professionale in miniatura, ideale per content creator, fotografi e appassionati di tecnologia.

Oltre al comparto fotografico, Xiaomi 15 Ultra offre un design elegante e resistente, con un retro in ceramica e una cornice in lega di alluminio. Il display AMOLED LTPO da 6,73 pollici con risoluzione 2K e refresh rate 120Hz garantisce un’esperienza visiva straordinaria, perfetta per editing foto e video.

Sotto la scocca troviamo 16GB di RAM e 512GB di memoria interna, una configurazione che assicura prestazioni eccellenti in ogni ambito. La batteria da 5000mAh con ricarica rapida 90W e ricarica wireless 80W permette un utilizzo prolungato senza preoccupazioni.

Prezzo e disponibilità: offerta limitata dalle 15:30 di oggi

Lo Xiaomi 15 Ultra è disponibile in esclusiva su Amazon a 1.499,90€ (non ancora funzionante), un prezzo competitivo considerando le specifiche da vero flagship. Il Photography Kit Legend Edition è acquistabile separatamente a 199,99€.

Ma attenzione: l’offerta sarà disponibile solo dalle 15:30 di oggi e per un periodo limitato. Se sei alla ricerca di uno smartphone rivoluzionario per la fotografia e vuoi approfittare di questa promozione, non perdere tempo e aggiungilo subito al carrello.

Con il 15 Ultra, Xiaomi dimostra di poter competere con i colossi del settore, offrendo una delle migliori esperienze fotografiche mai viste su mobile. Il sensore Leica, l’intelligenza artificiale avanzata e il Photography Kit lo rendono la scelta ideale per fotografi, videomaker e appassionati di tecnologia. Se vuoi il massimo da uno smartphone, questa è l’occasione giusta.

Per chi è Xiaomi 15 Ultra?

Lo Xiaomi 15 Ultra è uno smartphone pensato per chi desidera il massimo in termini di fotografia e prestazioni. È la scelta ideale per content creator e influencer, che troveranno in questo dispositivo uno strumento perfetto per creare contenuti di alta qualità per social media, grazie alla fotocamera da 200MP con lenti Leica e alle avanzate funzionalità di editing integrate.

Anche i fotografi professionisti possono trarne grande vantaggio, utilizzandolo come complemento a una DSLR o mirrorless, grazie alla qualità dell’immagine e alla possibilità di montare filtri professionali con il Photography Kit Legend Edition.

Gli appassionati di tecnologia e early adopters ameranno il design premium, il display 2K e le prestazioni spinte dal processore Snapdragon 8 Gen 3. Infine, i videomaker e streamer troveranno in Xiaomi 15 Ultra un alleato per le riprese in 4K HDR, garantendo una qualità professionale in mobilità.