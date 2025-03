Top compatto e cameraphone estremo, Xiaomi 15 e 15 Ultra sbarcano in Italia

Xiaomi ha presentato oggi per l'Italia la sua nuova serie di smartphone flagship, composta da Xiaomi 15 e Xiaomi 15 Ultra, in un evento esclusivo a Barcellona, in concomitanza con il MWC 2025. La serie Xiaomi 15 vuole posizionarsi come punto di riferimento per la fotografia professionale e per le prestazioni da urlo in un design extra compatto.

Piattaforma di lancio del sistema operativo HyperOS 2 in Europa, la serie Xiaomi 15 promette un'esperienza utente aggiornata e completa, ottimizzando prestazioni, connettività e funzionalità AI per un'esperienza mobile di nuova generazione.

Xiaomi 15 Ultra è più fotocamera che smartphone

Ispirato al design classico delle fotocamere Leica serie Q, Xiaomi 15 Ultra combina qualità costruttiva ed eleganza. Disponibile in tre colori – Nero, Bianco e Silver Chrome – ogni variante offre una combinazione unica caratteristiche per il design. Il modello Silver Chrome fonde la fibra di vetro aerospaziale con la pelle PU, migliorando la resistenza del materiale. La finitura in pelle e le cuciture retrò elevano ulteriormente l'estetica classica del dispositivo.

Xiaomi 15 Ultra vanta un display AMOLED WQHD+ da 6,73 pollici, con una risoluzione di 3200 x 1440 pixel e una densità di pixel di 522 ppi. Con una luminosità di picco di 3200 nit, il display garantisce immagini nitide in qualsiasi condizione di luce. Il display always-on a 1Hz mantiene visibili le informazioni essenziali come orario, data, notifiche e i vostri sfondi preferiti.

Per una maggiore sicurezza, Xiaomi 15 Ultra introduce un lettore di impronte digitali a ultrasuoni aggiornato, che consente uno sblocco rapido e affidabile anche con le dita bagnate o sporche.

La resistenza è un elemento chiave del design di Xiaomi 15 Ultra. Il dispositivo integra l'avanzata Xiaomi Guardian Structure, che include Xiaomi Shield Glass 2.0 per una resistenza alle cadute migliorata fino a 16 volte rispetto al modello precedente. Il telaio in alluminio ad alta resistenza realizzato a CNC garantisce una struttura leggera ma robusta, mentre il Corning Gorilla Glass 7i protegge il modulo fotocamera.

In termini di batteria, Xiaomi 15 Ultra è dotato di una batteria Xiaomi Surge da 5410mAh con ricarica HyperCharge a 90W e ricarica wireless HyperCharge da 80W.

Progettato per i professionisti creativi, Xiaomi 15 Ultra è dotato di tutte le lunghezze focali desiderabili, da 14mm a 100mm con zoom ottico. Il suo sistema fotografico di punta si basa su una fotocamera principale da 1 pollice con sensore Sony LYT-900 da 50MP. Abbinato a un obiettivo ottico Leica Summilux, presenta un'ampia apertura ƒ/1.63 e un'impressionante gamma dinamica di 14EV. Perdiamo l'apertura variabile rispetto a Xiaomi 14 Ultra.

Per ritratti e fotografia di strada, il teleobiettivo da 70mm offre scatti naturali e bilanciati. Il suo ampio sensore eccelle anche nella fotografia macro, consentendo di catturare dettagli intricati da una distanza di soli 10cm. Un ultra-teleobiettivo da 100mm con sensore da 200MP, estendibile a 200mm con ISZ (In-Sensor Zoom), semplifica la cattura di soggetti distanti.

I teleobiettivi principale e periscopico di Xiaomi 15 Ultra sono ora in grado di girare video 4K a 120fps. Xiaomi 15 Ultra supporta la registrazione video Dolby Vision in 4K a 60fps e la registrazione video Log a 10 bit su tutte le lunghezze focali. Il sistema di 4 microfoni offre una registrazione audio coinvolgente con modalità di registrazione omnidirezionale, frontale, posteriore e traiettoria.

Presentato insieme a Xiaomi 15 Ultra, il Photography Kit Legend Edition è un accessorio pensato per gli appassionati di fotografia. Ispirato al design delle fotocamere classiche, è dotato di un anello decorativo rosso, un nuovo supporto per il pollice, pulsanti di scatto rimovibili, un anello adattatore per filtro da 67mm e una batteria integrata da 2.000mAh.

Xiaomi 15, flagship a tutto tondo in formato compatto

Realizzato per la massima praticità e portabilità, Xiaomi 15 è disponibile in quattro colori: Black, White, Green e Liquid Silver. Xiaomi 15 vanta un design resistente, con un telaio in alluminio microcurvato.

Xiaomi 15 dispone di un sistema a tripla fotocamera con lunghezze focali da 14mm a 60mm. La fotocamera principale è dotata di un obiettivo ottico Leica Summilux con apertura ƒ/1.62. Dotato del sensore Light Fusion 900 da 50MP, offre un'esperienza fotografica di altissimo livello.

Xiaomi 15 è dotato di un teleobiettivo da 60mm con un sensore da 50MP, in grado di catturare dettagli da lontano e scatti macro fino a 10cm. La fotocamera ultra-grandangolare da 14mm, con risoluzione di 50MP e apertura ƒ/2.2, consente scatti ampi con minima perdita di qualità.

La modalità Fastshot permette di scattare foto ultraveloci con una velocità di acquisizione di soli 0,6 secondi su tutte le lunghezze focali. Xiaomi Master Videography offre funzionalità video di qualità da studio, con la fotocamera principale che supporta la registrazione 8K a 30fps e Dolby Vision in 4K a 60fps.

Xiaomi 15 incorpora un display CrystalRes AMOLED da 6,36 pollici (2670 x 1200 pixel) con una densità di pixel di 460 ppi. Vanta una luminosità di picco di 3200 nit. Il pannello display M9 personalizzato da Xiaomi offre una riduzione del 10% del consumo energetico.

Ma è parlando di batteria che Xiaomi ha stupito il mondo: Xiaomi 15 è dotato di una batteria Xiaomi Surge da 5240mAh con supporto per la ricarica rapida cablata HyperCharge da 90W e la ricarica rapida wireless HyperCharge da 50W. Meglio di molti smartphone top di gamma dalle grandi dimensioni!

La serie Xiaomi 15 integra il processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite, che offre un aumento delle prestazioni della CPU del 45% e una riduzione del consumo energetico del 52% rispetto alle generazioni precedenti. Dotati del sistema di raffreddamento Xiaomi IceLoop, entrambi i dispositivi promettono estrema fluidità anche durante le attività impegnative.

Entrambi montanoe la tecnologia di archiviazione(Xiaomi 15) e(Xiaomi 15 Ultra) per prestazioni stellari.