Black Shark 3 avrà 16 GB di RAM? Xiaomi è pronta a battere un record

Black Shark 3 poterebbe essere pronto a conquistare un record: un leaker ha dichiarato che potremmo trovare ben 16 GB di RAM. Questi celebri smartphone da gaming targati Xiaomi sono celebri per assicurare delle specifiche tecniche davvero molto interessanti, così da consentire ai videogiocatori di divertirsi senza limiti. Il nuovo modello, come prevedibile, sembrerebbe proseguire la tradizione.

Sudhanshu, un noto informatore, ha pubblicato nel proprio profilo Twitter un tweet con la quale preannuncia un’attesa novità: Black Shark 3 potrebbe essere il primo dispositivo mobile dotato di ben 16 GB di RAM. Questa specifica, qualora venisse confermata, rappresenterebbe una novità per il mercato degli smartphone.

Theoretically it should be the World's First Phone with 16GB RAM. But let's wait for the official announcement🙃https://t.co/EyUmt2xDOo

— Sudhanshu (@Sudhanshu1414) January 9, 2020