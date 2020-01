Black Shark 3 potrebbe essere annunciato a febbraio: ecco le prime specifiche tecniche

Un nuovo smartphone da gaming sembrerebbe essere molto vicino: Black Shark 3 potrebbe essere annunciato a febbraio 2020. Sempre più numerosi sono i videogiochi per dispositivi mobile di alta qualità. Proprio per questo motivo, alcuni brand hanno deciso di proporre degli smartphone ideali per accogliere titoli anche molto complessi. Black Shark di Xiaomi è uno dei più graditi.

Dopo l’apprezzato Black Shark 2 Pro, con il processore Snapdragon 855 Plus e 12 GB di RAM, Xiaomi starebbe per annunciare la terza versione. Oltre a Samsung Galaxy S20 e Galaxy Fold 2, febbraio potrebbe essere il mese del nuovo e atteso smartphone pensato per i videogiocatori.

Come di consueto, il design di questo prodotto dovrebbe essere particolare e le caratteristiche tecniche molto interessanti. Potremmo trovare il nuovissimo SoC Snapdragon 865, compatibile con il 5G, e un display con una frequenza di aggiornamento alta.

La batteria dovrebbe rappresentare un salto in avanti rispetto alla precedente versione: si parla di 4.700 mAh e la compatibilità con la ricarica rapida fino a 30W. Probabilmente, Xiaomi starebbe lavorando a una nuova tecnologia.

Non sono state diffuse ulteriori informazioni riguardanti questo dispositivo che potrebbe essere annunciato già durante il prossimo mese. Non ci resta quindi che attendere ancora qualche settimana, prima di poter scoprire tutte le specifiche tecniche.