Xiaomi, ecco il fuoristrada giocattolo che si controlla dallo smartphone

Smart Building Block, questo il nome del fuoristrada giocattolo, è realizzato da Mitu, azienda controllata direttamente da Xiaomi.

Si chiama Smart Building Block ed è un fuoristrada giocattolo realizzato da Mitu, azienda controllata da Xiaomi e specializzata in questo genere di dispositivi. Dotato del sistema intelligente MIJIA, è composto da più di mille pezzi e si muove grazie alla presenza di un motore a coppia elevata, che può essere controllato attraverso smartphone o tablet tramite l’apposita applicazione. Ovviamente, il segnale è veicolato tramite la connettività bluetooth e tutto è alimentato da una batteria da 650 mAh, ricaricabile tramite porta USB-C.

Mitu Smart Building Block è il primo giocattolo di questa gamma a finire sulla piattaforma di crowdfunding della stessa Xiaomi, attraverso la quale potrà essere acquistato al prezzo di 599 yuan, circa 80 euro al cambio. Nel caso in cui dovesse raggiungere i fondi necessari per la commercializzazione su scala, saranno necessari 699 yuan per portarselo a casa, ovvero circa 90 euro. Cifre tutto sommato contenuto per un prodotto che, potenzialmente, potrebbe diventare il regalo ideale per i più piccoli.

Come da tradizione per l’azienda cinese, è stata riposta una particolare cura alla parte costruttiva. Il fuoristrada infatti è dotato di pneumatici in gomma ad alta elasticità (ogni ruota ha una dimensione di 105 mm), e questo dovrebbe consentirgli di potersi muovere agevolmente su qualsiasi superficie, un aspetto da non sottovalutare in un prodotto di questo tipo. Peraltro, dovrebbe essere garantita la possibilità di controllarlo sia con smartphone Android che con dispositivi iOS.