Xiaomi, ecco l’antizanzare smart che funziona con Google Home e Alexa

Xiaomi ha presentato un'ammazza zanzare in grado di interfacciarsi con Amazon Alexa, Google Home e altre piattaforme di IoT. In Cina, è disponibile a 149 yuan (circa 20 euro)

Ormai lo sappiamo bene, Xiaomi non crea solo smartphone o smartband. È produttrice di un’infinita serie di dispositivi diversi. Nelle scorse ore, il produttore cinese ha presentato un nuovo modello di ammazza zanzare appartenente alla serie Yeelight, la stessa delle lampadine smart. Una delle particolarità di questo prodotto è la compatibilità con le piattaforme IoT come Google Home, Amazon Alexa e Apple HomeKit.

Il prodotto integra una rete che emette luce per attirare gli insetti. Le luce si accendono automaticamente di notte e si spengono di giorno. Quando messa in modalità antizanzare, la lampada Yeelight emette una luce ultravioletta che attirando le zanzare le uccide con la rete elettrica ad alta tensione. Non vengono utilizzate sostanze chimiche, quindi non c’è rischio per la nostra salute.

Al suo interno, è stata inserita anche una racchetta estraibile che può essere utilizzata separatamente. Il dispositivo integra una batteria al litio che assicura un’autonomia compresa tra le 3 e 4 ore e che può essere ricaricata tramite la porta micro-USB.

Secondo Xiaomi, il livello di efficacia raggiunge l’88,10%. Il nuovo ammazza zanzare è disponibile in Cina al prezzo ufficiale di 159 yuan (circa 20 euro al cambio). È fortemente improbabile che possa essere commercializzato anche nel nostro Paese, ma in ogni caso sarà probabilmente acquistabile sui vari store online.