Il vostro smartphone Xiaomi o Redmi non sta più ricevendo i regolari aggiornamenti? Volete sapere se le novità della Xiaomi MiUI in arrivo sui terminali più recenti raggiungeranno anche il vostro dispositivo che ormai ha qualche anno sulle spalle? Xiaomi pubblica regolarmente una lista di dispositivi che hanno raggiunto la fine del supporto software, in modo da non farvi attendere invano.

Ecco la lista di tutti gli smartphone del brand che hanno raggiunto la fase EOS, ovvero “End of Support”, e che quindi non verranno più aggiornati in via ufficiale.

Lista smartphone Xiaomi EOS

Come ci ricorda Xiaomi stessa sul proprio sito web alla pagina dedicata, il produttore cerca di aggiornare regolarmente tutti i dispositivi per garantire le ultime patch di sicurezza, ma anche novità, bugfix e miglioramenti generali dell’esperienza.

“Facciamo del nostro meglio per fornire continui aggiornamenti di sicurezza per i nostri smartphone, che coprono i marchi Xiaomi, Redmi e POCO. Gli aggiornamenti di sicurezza generalmente includono le ultime patch, le correzioni delle vulnerabilità di sicurezza e altri miglioramenti alla sicurezza. In genere, manteniamo gli aggiornamenti di sicurezza per almeno 2 anni dopo la prima spedizione di un certo modello di dispositivo“.

Non è tuttavia possibile aggiornare per un tempo infinito tutti i prodotti arrivati sul mercato e, dopo circa due anni dalla prima commercializzazione (salvo diversamente indicato dal brand), i dispositivi raggiungono il termine del supporto software.

Questo non significa, però, che gli smartphone che finiscono in questa lista smettano di funzionare. Essi continueranno ancora per diverso tempo a ricevere gli aggiornamenti delle applicazioni tramite Google Play Store e le novità di Google Play Services se dotati di una versione di Android supportata da Google.

Smartphone Xiaomi che non verranno più aggiornati

Xiaomi Mi 1

Xiaomi Mi 2

Xiaomi Mi 2A

Xiaomi Mi 3

Xiaomi Mi 4

Xiaomi Mi 4S

Xiaomi Mi 4c

Xiaomi Mi 5

Xiaomi Mi 5s

Xiaomi Mi 5s Plus

Xiaomi Mi 5c

Xiaomi Mi 5X

Xiaomi Mi 6

Xiaomi Mi 6X

Xiaomi Mi 8 SE

Xiaomi Mi 8 Lite

Xiaomi Mi 8 Explorer Edition

Xiaomi Mi 8 UD

Xiaomi Mi 9 SE

Xiaomi Mi PLAY

Xiaomi Mi Note

Xiaomi Mi Note 2

Xiaomi Mi Note 3

Xiaomi Mi Note Pro

Xiaomi Mi MIX

Xiaomi Mi MIX 2

Xiaomi Mi MIX 2S

Xiaomi Mi MIX 3

Xiaomi Mi Max

Xiaomi Mi Max 2

Xiaomi Mi Max 3

Xiaomi Mi A1

Xiaomi Mi A2

Xiaomi Mi A2 Lite

Xiaomi Mi Pad

Xiaomi Mi Pad 2

Xiaomi Mi Pad 3

Xiaomi Mi Pad 4

Xiaomi Mi Pad 4 Plus

Smartphone Redmi che non verranno più aggiornati