Mi 10 Lite 5G è ufficiale: Xiaomi spiazza tutti e porta il 5G nella fascia media a 400 euro

Il 5G diventa oggi più accessibile. Xiaomi ha infatti appena sollevato il sipario sul Mi 10 Lite 5G, smartphone compatibile con il nuovo standard di rete posizionato a 399,99 euro. Potremmo essere di fronte al best seller dell’azienda cinese per il 2020, considerando anche la restante scheda tecnica. Molto dipenderà dalle mosse dei diretti concorrenti (Oppo e Huawei su tutti) e dal supporto lato marketing di cui potrà godere questo dispositivo.

Scendendo nel dettaglio, il cuore pulsante del Mi 10 Lite 5G è costituito dal processore Snapdragon 765G di Qualcomm, accoppiato al modem Snapdragon X52 per il nuovo standard di rete. La parte frontale è occupata da un display AMOLED da 6,57 pollici, la cui continuità è interrotta solo da un notch a goccia, che ovviamente ospita la fotocamera frontale. Il modulo fotografico posteriore, disposto a quadrato, integra ben quattro sensori, con il principale da 48 Megapixel coadiuvato dai soliti algoritmi di intelligenza artificiale.

Anche il Mi 10 Lite 5G, come i fratelli maggiori Mi 10 e Mi 10 Pro, può contare sulla nuova modalità notte 2.0, che promette di fare miracoli con poca luce. Tutto è alimentato da una batteria da 4.160 mAh, ovviamente compatibile con la ricarica rapida a 20W. Arriverà sul mercato italiano a 399,99 euro, per la versione con 6 Gigabyte di RAM e 128 Gigabyte di memoria interna. Ci sarà anche una variante con 256 Gigabyte di memoria interna. Attendiamo maggiori dettagli per le restanti specifiche tecniche e la data di commercializzazione.