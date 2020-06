Xiaomi Mi 10 SE svelato dalla prima foto ufficiale

Che noi sapessimo, la società Cinese non aveva piani per produrre quest’anno lo Xiaomi Mi 10 SE. E invece dietrofront, ora che la prima immagine ufficiale è trapelata il lancio potrebbe essere più vicino del previsto.

Ebbene, lo smartphone si mostra completamente con un stile di foto che pare essere proprio un’immagine stampa. Notiamo un design chiaramente ispirato agli smartphone della famiglia Mi 10, fotocamera frontale in alto a sinistra e la parte posteriore con un modulo fotografico dotato di meno sensori. Ma andiamo per gradi e cerchiamo di capire come e quando verrà lanciato.

Proprio qualche mese fa abbiamo riportato come Xiaomi Mi 10 SE non dovesse arrivare, salvo poi vederlo passare nel database di Geekbench. Da questo sito poi abbiamo avuto anche un assaggio della sua scheda tecnica che comprendeva un SoC Snapdragon 720 affiancato da 6 GB di RAM e Android 10. Le specifiche segnalavano un modello da 64 GB ma, come di consueto, le versioni sarebbero state almeno due, con un altra versione da 128 GB.

Ovviamente mancavano dettagli riguardo display, batteria e fotocamera ma, con nostro stupore, i nuovi leak riportano che Mi 10 SE avrà un SoC Snapdragon 765G che, come sappiamo, dispone di un modem 5G.

Se così fosse, Xiaomi ha modificato in corsa la scheda tecnica in modo tale da renderlo ancora più appetibile nel panorama smartphone attuale, sopratutto per considerarne più valida la sua commercializzazione.

Non abbiamo indicazioni riguardo uscita sul mercato e paesi di destinazione ma con la diffusione della prima foto ufficiale – con su scritto “segreto, non pubblicare” – il lancio potrebbe essere più vicino del previsto e ad un prezzo da Xiaomi, ovvero molto aggressivo.