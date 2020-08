Xiaomi Mi 10 Ultra ufficiale, ma la sorpresa sarà un’altra!

Il giorno tanto attesa dai fan è arrivato e oggi Xiaomi presenterà al mondo Mi 10 Ultra e K30 Ultra. Gli smartphone sono già stati spoilerati in mille maniere ma a poche ore dalla presentazione vi sveliamo il Mi 10 Ultra ufficiale da ogni angolazione con una carrellata di immagini che lo immortalano.

Però, oltre ai prodotti che sappiamo, Il CEO stuzzica gli utenti indicando che ci potrebbe essere un annuncio a sorpresa che avverrà durante la conferenza, sempre rigorosamente online.

Con un sondaggio su Weibo, Lei Jun, non usa mezzi termini e chiede quale sia la novità che gli utenti aspettano di più dal keynote odierno. In fondo alle opzioni c’è la One More Thing di “Appleniana” memoria che ci fa presagire ci possa essere una sorpresa che i fan non si aspettano minimamente.

Informazioni incrociate con i rumors appena riportati, affermano che Xiaomi sarebbe la prima ad aver pronto uno smartphone con la fotocamera frontale nascosta sotto al display. Sarebbe sicuramente una sorpresa in quanto al momento non siamo a conoscenza dei progressi raggiunti dalla società in questa tecnologia e un annuncio del genere potrebbe essere una batosta per i concorrenti.

Tornando al protagonista, le immagini che vedete nell’artivolo sono del Mi 10 Ultra. Il dispositivo arriverà anche nel nostro mercato proprio con questo nome.

Avrà un display da 6,67 pollici AMOLED con frequenza di aggiornamento pari a 120 Hz con all’interno un sensore delle impronte digitali. Il SoC utilizzato è lo Snapdragon 865+ con una RAM pari a 12 GB e sarà dotato di una batteria da 4500 mAh ricaricabile in maniera Wireless. Da un’immagine possiamo anche vedere l’alimentatore che ricarica lo smartphone via cavo a 120 W.

La fotocamera sarà formata da 4 sensori, di cui uno con una lente periscopica e la possibilità di effettuare uno Zoom fino a 120x. ovviamente presenti anche Grandangolo e sensore ToF.

Aggiorneremo l’articolo con le informazioni riguardo prezzo e disponibilità appena saranno disponibili.