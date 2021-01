Xiaomi Mi 11 Pro svelato? Alcune caratteristiche vanno oltre Mi 11

Durante la presentazione di 4 giorni fa non è stato dato spazio allo Xiaomi Mi 11 Pro, smartphone che avrebbe dovuto elevare alcune caratteristiche chiave del nuovo Mi 11. Il dispositivo non era presente, tanto che alcuni utenti hanno iniziato a pensare che la società cinese non lo avesse pronto o che non ha avesse intenzione di accoppiarlo al “modello standard”.

Ebbene, da poche ore è emerso in rete un post che incorpora una foto del possibile nuovo Xiaomi Mi 11 Pro. Viene ritratto in due colori: un celeste acceso e un silver riflettente. Mentre Mi 11 è disponibile da oggi, la versione Pro dovrebbe essere svelata solo nel mese di febbraio.

Le caratteristiche chiave cui menzionavamo sono sicuramente quelle legate alla fotocamera, con il modello Pro che sarà dotato di un sensore in più rispetto al Mi 11. Ma ovviamente non finisce qui perché sul sensore principale campeggia il logo 120X, quello cui è stato dotato anche il Mi 10 Ultra nella generazione precedente. Ci sarà uno Zoom ottico quindi, che quando non potrà più intervenire, darà spazio allo Zoom che arriverà fino a 120X.

Il display dovrebbe essere lo stesso di Mi 11 con una tecnologia Oled, una frequenza di aggiornamento a 120 Hz e una curvatura accettabile ai lati. Non come quella estrema raggiunta dal primo render di Huawei P50 Pro. Ovviamente sarà un super top con Snapdragon 888 e versioni da 128/256 GB di memoria interna con 8/12 GB di RAM. Il sensore di impronte digitali, al di sotto del pannello, potrà anche monitorare la frequenza cardiaca con l’apposito software installato da Xiaomi.

Anche la batteria dovrebbe essere la medesima di Mi 11 ed anche qui sarà presente la ricarica via cavo a 55 W e 50 W tramite ricarica Wireless. Queste due caratteristiche si raggiungeranno con un caricabatteria acquistabile separatamente in quanto, come sapete, questo accessorio è stato rimosso dalla confezione.