Xiaomi Mi 12 potrebbe arrivare prima del previsto: ecco quando

Xiaomi Mi 12, la serie di punta di Xiaomi, potrebbe diventare ufficiale entro la fine del 2021. L’annuncio è atteso per il mese di dicembre, in ogni caso dopo che Qualcomm avrà svelato il suo nuovo SoC Snapdragon 898.

I primi smartphone commercializzati con a bordo SD898 potrebbero essere proprio quelli della prossima serie di Xiaomi. Lo afferma il famoso leaker Digital Chat Station in uno dei suoi ultimi post su Weibo, in cui rende note alcune delle caratteristiche (presunte) dello smartphone di punta della multinazionale cinese.

Ad esempio, Xiaomi Mi 12 potrebbe avere un pannello AMOLED 2K dalla frequenza di aggiornamento avanzata. “Impressionante” il comparto fotografico, con un obiettivo principale da 50MP (sensore GN5 di Samsung), due teleobiettivi tra cui uno zoom periscopico da 5x.

Degno di nota anche il rapporto schermo-corpo, che – stando a quanto riferito dal leaker – sarà qualcosa di mai visto prima. Il display presenterà un foro estremamente piccolo per la fotocamera anteriore, e già solo questa sarebbe una feature “rivoluzionaria”. Inoltre, il telefono potrebbe offrire il supporto per la ricarica rapida da 100W, anche se non è escluso un aumento di prestazioni fino a 120W.

Insomma: “the screen and the main camera are dominant”, sintetizza DCS in un tweet, vale a dire “lo schermo e la fotocamera principali sono dominanti“. E potrebbero stupire anche i fan di Mi MIX 4, che già si interrogano su quale scegliere.

I dettagli sulle specifiche tecniche “definitive”, ovviamente, non sono ancora trapelati. L’incognita più grande riguarda le dimensioni dello schermo, su cui Digital Chat Station non azzarda nemmeno un’ipotesi.

Quanto all’uscita, invece, il noto leaker non ha dubbi: Xiaomi Mi 12 arriverà in Cina a dicembre 2021, mentre nel resto del mondo si dovrà attendere fino al 2022.