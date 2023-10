Guardate com'è fatto Xiaomi HyperOS in questo primo video

Xiaomi si sta preparando a rivoluzionare l'esperienza dei suoi smartphone con l'imminente lancio di HyperOS. L'atteso sistema operativo di Xiaomi dovrebbe debuttare insieme all'attesissima serie Xiaomi 14. Le speculazioni abbondano e suggeriscono che la grande presentazione potrebbe avvenire per i migliori smartphone Xiaomi entro la fine di ottobre.

Un gruppo selezionato di utenti privilegiati su Weibo ha avuto modo di toccare con mano HyperOS e gli screenshot condivisi offrono un'allettante anteprima di quello che potrebbe essere il futuro del software mobile. Tra le caratteristiche principali di HyperOS, come visibile in queste immagini, c'è un'ampia gamma di opzioni di personalizzazione per la schermata di blocco.

Gli utenti possono contare su un'ampia gamma di stili di orologio, scelte di font e configurazioni di widget, che garantiscono un controllo senza precedenti sulla personalizzazione dei propri dispositivi. Inoltre, le opzioni di personalizzazione dello sfondo sembrano essere state perfezionate per ottenere ancora più dettagli e versatilità, promettendo un'esperienza utente coinvolgente e unica per ogni individuo.





Il Centro di controllo in HyperOS presenta un design più elegante e snello, che si discosta dal suo predecessore, quello della MIUI 14. Pur mantenendo alcuni elementi caratteristici di Xiaomi, questa riprogettazione è orientata a fornire agli utenti un'interfaccia più fluida e migliorata.

È importante notare che gli screenshot rappresentano una prima versione beta del sistema operativo e Xiaomi potrebbe introdurre ulteriori perfezionamenti e modifiche al design e alle funzionalità prima che la versione finale arrivi sul mercato.











L'eccitazione è palpabile con l'avvicinarsi della presunta data di debutto della serie Xiaomi 14 con HyperOS. Secondo le ultime informazioni, i fan Xiaomi non dovranno aspettare a lungo, poiché l'attesissimo lancio è previsto per il 27 ottobre, a poco più di una settimana di distanza. Questo evento promette di essere un momento cruciale per Xiaomi, in quanto svelerà HyperOS e l'attesissima serie di smartphone top di gamma per il 2024.