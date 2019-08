Xiaomi Mi 9T Pro, è ufficiale: arriverà in Europa il 20 Agosto

Xiaomi Mi 9T Pro debutterà il 20 Agosto in Belgio, Olanda e Lussemburgo. Potrebbe arrivare presto anche in Italia e nel resto d'Europa.

Era ormai nell’aria da tempo e nelle scorse ore è arrivata la conferma ufficiale. Xiaomi Mi 9T Pro debutterà in Europa il 20 agosto. A darne notizia è Xiaomi Olanda tramite un’immagine pubblicata sul proprio profilo Facebook. Il post fa riferimento al mercato di Belgio, Olanda e Lussemburgo ma ci sono ormai pochi dubbi sul fatto che il nuovo smartphone Xiaomi possa essere commercializzato anche in Italia e nel resto d’Europa.

L’annuncio non rivela nessun’altra informazione. La scheda tecnica comunque non dovrebbe presentare sorprese, in quanto MI 9T Pro non dovrebbe essere altro che la versione internazionale del Redmi K20 Pro. Parliamo, dunque, di un dispositivo top di gamma basato sullo Snapdragon 855 di Qualcomm con 6 o 8 GB di RAM e 64 o 128 GB di memoria interna e con una fotocamera frontale da 20 Megapixel nascosta all’interno di un meccanismo a scomparsa.

Secondo alcune voci, il prezzo di vendita dovrebbe essere compreso tra 429 e 479 euro: una scelta in linea con la filosofia del brand ma che potrebbe creare confusione all’interno del catalogo. A cifre simili, infatti, c’è il Mi 9 equipaggiato ugualmente con lo Snapdragon 855 e la cui unica differenza con il futuro Mi 9T Pro potrebbe essere solamente la presenza del notch al posto del sistema pop-up per la fotocamera frontale.

In questo modo, però, l’azienda guidata da Lei Jun darebbe più scelta ai suoi utenti che potrebbero optare tra due dispositivi di fascia alta con caratteristiche estetiche differenti. Inoltre, dato che Xiaomi stessa ha confermato che bisognerà attendere un po’ per il prossimo Mi Mix 4, Mi 9T Pro rappresenterà la proposta premium del marchio per la seconda metà dell’anno.