Xiaomi Mi Band 4 si avvicina: Bluetooth 5.0 e modulo NFC

La prossima smartband di Xiaomi, Mi Band 4, è apparsa sul sito dell'ente di certificazione Bluetooth rivelandoci il supporto al Bluetooth 5.0 e al modulo NFC per una delle due versioni.

La presentazione di Mi Band 4 potrebbe non essere molto lontana. La prossima smartband di Xiaomi è apparsa sull’ente di certificazione Bluetooth SIG che ci ha rivelato alcune delle caratteristiche. Dalla scheda pubblicata, scopriamo che Mi Band 4 si connetterà tramite Bluetooth 5.0 e che avrà due versioni. Andiamo per ordine.

La presenza di uno standard Bluetooth superiore a quello della precedente Mi Band 3 (Bluetooth 4.2) offrirà una connessione più forte e maggiore stabilità. Questo renderà la smartband ancor più interessante, dato che il successo di questi dispositivi deriva da sempre dalla combinazione di ottime componenti a prezzi decisamente competitivi.

Nel documento dell’ente certificatorio, appaiono due varianti: il modello “XMSH08HM” che integrerà il modulo NFC e il modello XMSH07HM che ne sarà privo. Non è di certo una novità in quanto anche il modello dello scorso anno presentava una variante NFC destinata, però, solo al mercato cinese. Infine, viene confermato che il prodotto è realizzato da Huami, la stessa che produce i dispositivi Amazfit che da poco sono sbarcati ufficialmente in Italia.

Per il resto, non abbiamo molte informazioni a riguardo. Inoltre, per ora non ci sono informazioni circa la possibile data di lancio ma non dovrebbe mancare molto. Lo scorso anno, Xiaomi ha presentato al mondo la Mi Band 3 nel mese di maggio. L’azienda, dunque, potrebbe scegliere lo stesso periodo per annunciare la sua smartband rinnovata.