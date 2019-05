Xiaomi Mi MIX 3 5G in Italia dal 23 maggio a 699 euro

Il top di gamma di Xiaomi, Mi MIX 3, presenterà un nuovo processore Snapdragon 855 in accoppiata con il modem X50 5G

Xioami sarà la prima azienda a commercializzare uno smartphone 5G in Italia. Proprio in queste ore è stato ufficializzato l’arrivo della versione 5G di Mi MIX 3, top di gamma del colosso cinese presentato in occasione del Mobile World Congress andato in scena lo scorso febbraio a Barcellona. Il device sarà venduto in Italia dal 23 maggio nella versione con 6 GB di RAM, 64 GB di storage interno e colorazione Sapphire Blue al prezzo di 699 euro. Il prezzo è sicuramente aggressivo, considerando che altri importanti top di gamma 4G, vengono venduti a prezzi più alti.

Rispetto alla sua versione standard, Xiaomi Mi MIX 3 con connettività 5G, propone un processore Qualcomm Snapdragon 855 e model X50 5G, in grado assicurare la compatibilità con la banda sub-6GHz. Nelle restanti caratterisitche, Mi MIX 3 sarà lo stesso smartphone che abbiamo avuto il piacere di testare qualche mese fa: display FullHD+ da 6,39 pollici Super AMOLED, doppia fotocamera posteriore da 12 megapixel e selfie-cam da 24 megapixel con secondo sensore dedicato alla profondità.

A differenza delle previsioni di qualche mese fa, il top di gamma di Xiaomi arriverà in Italia ad un centinaio di euro in più. Queste le parole di Ou Wen, direttore commerciale di Xiaomi per l’Europa Occidentale: “Siamo onorati di essere la prima azienda a commercializzare un dispositivo 5G in Italia, una priorità nel nostro viaggio di espansione globale. Questo è un segnale del nostro continuo impegno verso i Mi Fan e tutti gli utenti italiani, con cui stiamo creando un legame sempre più forte. Ci siamo impegnati per portare innovazione a tutti, e il più velocemente possibile. E credo che i nostri utenti vedranno grandi passi avanti nei prossimi mesi sulla nostra implementazione 5G.”

Xiaomi ha già condotto test sul campo sulle reti 5G in collaborazione con i maggiori operatori telefonici italiani, in particolare, Tim e Vodafone, si dicono pronti a lanciare il nuovo standard di comunicazione durante quest’estate e a proporre, come preventivabile, nuovi dispositivi in grado di supportarlo. A noi non resta che attendere fiduciosi, consci del fatto che l’era del 5G sia davvero alle porte.