Xiaomi Mi MIX 4 avrà davvero la fotocamera frontale sotto lo schermo? Ecco alcune possibili foto

Lo Xiaomi Mi Mix 4 dovrebbe essere caratterizzato da un design particolarmente borderless. Possibile l'arrivo sul mercato entro la fine del 2019.

Xiaomi Mi MIX 4 potrebbe avere una fotocamera frontale posizionata sotto lo schermo: è questa la tesi che è stata portata avanti dopo la comparsa, proprio poche ore fa, di alcune misteriose foto. Le immagini mostrano un dispositivo dal design molto curato e con delle cornici sottilissime. Nessun sistema a scorrimento o notch per la fotocamera: il sensore sarebbe incluso sotto il display.

Le foto, per quanto possano sembrare credibili, hanno già fatto dubitare non pochi esperti che sono convinti che le immagini ritraggano un Samsung Galaxy Note 10+ su cui è stato installato MIUI, ovvero il sistema operativo sviluppato da Xiaomi e basato su Android.

Fake MIX4, PS by Galaxy Note10 + pic.twitter.com/WPh3GJ6yS4 — Ice universe (@UniverseIce) October 31, 2019

La selfie camera integrata nel display rappresenterebbe un ottimo modo per risparmiare spazio, far diminuire le dimensioni della cornice e offrire uno schermo molto ampio. Xiaomi, poco tempo, aveva già parlato della procedura che permette allo schermo di diventare trasparente quando la fotocamera frontale viene attivata. Quindi, sarebbe verosimile che la società abbia intenzione di proporre dei device dotati di questa sofisticata tecnologia che potrebbe comunque infrangersi contro alcuni ostacoli. Infatti, non è detto che il sensore posto sotto il display riesca sempre a catturare una quantità sufficiente di luce.

Per scoprire se queste foto sono reali, non ci resta che attendere una dichiarazione da parte di Xiaomi, che potrebbero arrivare durante l’evento fissato per il prossimo 5 novembre.