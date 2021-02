Xiaomi: Mi MIX 4 e nuovo tablet in arrivo nel corso del 2021

Nel corso di una conferenza stampa tenutasi nelle ultime ore dal CEO di Xiaomi, Lei Jun, e che ha visto coinvolti direttamente i fan dell’azienda cinese, lo stesso ha confermato che il Mi MIX 4 verrà lanciato entro l’anno aggiungendo anche che Xiaomi tornerà ad avere un suo dispositivo anche nella famiglia dei tablet.

Poco dopo la conferenza con gli appassionati del brand, Wang Teng, direttore dei prodotti Xiaomi, ha voluto confermare quanto riportato poco prima, segno che quasi sicuramente, questi prodotti vedranno la luce nel corso di quest’anno.

Xiaomi aveva utilizzato una strategia interessante negli anni passati. Durante la prima metà dell’anno annunciava la propria famiglia di smartphone mainstream, come il Mi 11 in arrivo in Italia proprio oggi, mentre nella seconda metà annunciava un esponente della famiglia Mi MIX. La serie Mi MIX è sempre stata caratterizzata da design unici e tecnologie innovative, una serie di prodotti dedicati ai veri enthusiast!

Le cose sono però andate diversamente negli ultimi anni e dopo il rilascio nel maggio del 2019 del Mi MIX 3 5G, la società cinese non ha rilasciato nessun altro dispositivo appartenente a questa serie. Pertanto, se dovesse arrivare un nuovo smartphone, lo farà a distanza di due anni dal suo predecessore.

Stesso discorso vale per il Tablet, se consideriamo che l’ultimo Xiaomi Mi Pad 4 è stato rilasciato nel 2018 ed un nuovo modello sarebbe previsto a distanza di tre anni. Novità molto gradita potrebbe poi essere il supporto del tablet allo stilo, considerato che fino ad oggi non è stato ancora lanciato un tablet Xiaomi con questa peculiarità.

Lei Jun ha poi rivelato, sempre nel corso della conferenza, che una delle strategie principali di Xiaomi per quest’anno sarà quella di sviluppare nuovi prodotti dedicati ad una casa sempre più smart, tanto che sono stati intensificati i rapporti con sviluppatori per la domotica in campo immobiliare, degli hotel e di altri settori, con l’obiettivo anche di accelerare il progresso aziendale, facilitare i servizi legati alle installazioni e rendere queste tecnologie sempre più alla portata degli utenti.

Parlando i fans, Lei Jun ha voluto ribadire che nuove risorse verranno utilizzate per migliorare ulteriormente l’assistenza ai clienti e tutte le fasi che legano il cliente finale con il servizio di assistenza, rendendolo sempre più professionale e rapido.

Jun ha poi sottolineato come grande attenzione verrà rivolta anche al design, in particolare a quello degli smartphone, con l’intento di produrre sempre prodotti unici e di elevata qualità con l’utilizzo di materiali particolari come la ceramica ed alla realizzazione di oggetti sempre più artigianali.

Xiaomi vorrebbe poi creare un connubio molto particolare, ossia legare sempre più il mondo femminile a quello dei suoi smartphone, andando a renderli più leggeri, esteticamente più gradevoli e vicini alle loro esigenze. Il Mi 11 potrebbe rappresentare un buon punto di partenza.

Insomma, sono tante le novità per il colosso cinese, tra cui anche lo sviluppo di un nuovo pieghevole, che potrebbero vedere la luce in questi mesi e non resta dunque che attendere il loro annuncio ufficiale.