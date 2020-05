Xiaomi Mi Note 10 Lite: dall’11 maggio in Italia da 369,99 euro

Xiaomi ha annunciato ufficialmente la disponibilità in Italia di Mi Note 10 Lite, nuovo smartphone di fascia media basato sul processore Snapdragon 730G. Il terzo componente della gamma (composta da Mi Note 10 e Mi Note 10 Pro) sarà disponibile sul mercato italiano a partire dal prossimo 11 maggio in due configurazioni differenti. La variante 6/64 GB sarà disponibile sullo store ufficiale del produttore a 369,99 euro. Mentre la versione 6/128 GB arriva in esclusiva con Vodafone al prezzo di 399,90 euro.

Tutti gli utenti già clienti dell’operatore rosso potranno acquistarlo a partire da 7,99 euro al mese per 30 mesi, senza alcun contributo iniziale. I nuovi clienti, invece, potranno avere Mi Note 10 Lite a partire da 5,99 euro al mese, con un anticipo iniziale di 39,99 euro. Andiamo a scoprire la scheda tecniche del nuovo arrivato.

Come tutta la gamma, anche Mi Note 10 Lite punta molto sul comparto fotografico composto da un sensore principale da 64 Megapixel (Sony IMX686) e apertura f/1.89, un grandangolare da 8 Megapixel (f/2.2), un sensore da 5 Megapixel (f/2.4) per le macro e un ultimo da 2 Megapixel (f/2.4) per la profondità di campo. La fotocamera anteriore da 16 Megapixel (f/2.4) è incastonata all’interno di un notch a goccia.

La parte frontale ospita un display da 6,47 pollici con risoluzione Full-HD+ con bordi curvi. Il tutto è alimentato da una batteria da 5,260 mAh con supporto alla ricarica rapida a 30W. La piattaforma software invece è affidata ad Android 10 con MIUI 11. Dunque, dovrebbe essere in lista per ricevere il futuro Android 11. Completa la connettività che prevede anche il jack audio da 3,5 mm e il chip NFC.

Come già detto, Mi Note 10 Lite sarà disponibile a partire dall’11 maggio in diverse colorazioni a seconda della configurazione scelta. Midnight Black e Glacier White per il modello 6/128 GB a cui si aggiunge la variante Nebula Purple per la versione con 64 GB di memoria interna.