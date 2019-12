Xiaomi Mi Note 10 Pro arriva in Italia a 699,90 euro

Dopo la Spagna, tocca all’Italia. Mi Note 10 Pro è stato inserito nel catalogo dello store online di Xiaomi. Lo smartphone è presente sul sito mi.com in tre varianti cromatiche (White, Black e Green) a 699,90 euro. Non è ancora possibile acquistarlo ma l’utente interessato può inserire i propri dati per ricevere la comunicazione non appena il dispositivo sarà disponibile all’acquisto. Dunque, non ci sono più dubbi sull’arrivo nel Bel Paese di Mi Note 10 Pro.

Non è escluso che i 699,90 euro richiesti possano essere accompagnati da buoni sconto – come successo in Spagna – da poter spendere per l’acquisto di altri prodotti del marchio cinese. Mi Note 10 Pro si differenzia dal modello base per due aspetti. In primo luogo, la fotocamera da 108 Megapixel presenta un obiettivo a 8 lenti invece che 7. In secondo luogo, cambia il quantitativo di memoria. Qui, abbiamo a disposizione 8 Gigabyte di RAM e 256 Gigabyte di spazio di archiviazione contro i 6/128 Gigabyte di Mi Note 10.

Per il resto, nessuna differenza. Il sensore fotografico principale è abbinato a un teleobiettivo da 5 Megapixel (f/2.0 e OIS) con zoom ottico 5X, zoom ibrido 10X e zoom digitale 50X, un secondo teleobiettivo da 12 Megapixel (f/2.0) con zoom 2X sfruttato principalmente per la modalità ritratto, un sensore ultra-grandangolare da 20 Megapixel (f/2.2) e infine un sensore per le macro da 2 Megapixel (f/2.4) per scatti tra i 2 a 10 cm.

Display AMOLED da 6,47 pollici con sensore biometrico integrato, Snapdragon 730G, batteria da 5.260 mAh con supporto alla ricarica rapida, Android 9 con MIUI 11, jack audio da 3,5 mm e NFC completano la scheda tecnica.