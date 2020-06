Xiaomi Mi Notebook Pro 15: ottime prestazioni a partire da 750 euro

Xiaomi ha appena presentato Mi Notebook Pro 15 2020, un nuovo computer portatile con buone specifiche tecniche e un costo molto contenuto. Si tratta di un modello con prestazioni leggermente migliori rispetto a Mi Notebook 14, lanciato solo pochi giorni fa.

Un laptop che potrebbe certamente conquistare gli utenti che cercano un dispositivo con cui lavorare, studiare, guardare film, partecipare a videochiamate ed effettuare piccole modifiche grafiche. Il notebook, con dimensioni di 360,7 x 243,6 x 16,9 mm e un peso di circa 2 KG, è facilmente trasportabile. Ecco la scheda tecnica completa:

Processore: Intel Core i7-10510U o Intel Core i5-10210U (decima generazione);

o (decima generazione); 8/16 GB di RAM (DDR4, 2.666 MHz);

di RAM (DDR4, 2.666 MHz); 512 GB/1 TB di memoria interna (SSD PCIe MVMe);

di memoria interna (SSD PCIe MVMe); Scheda video: Intel UHD Graphics 620 o NVIDIA GeForce MX350 da 2 GB;

o da 2 GB; Display da 15,6 pollici e risoluzione FullHD (1.920 x 1.080 pixel);

da 15,6 pollici e risoluzione FullHD (1.920 x 1.080 pixel); Webcam HD;

Tastiera retroilluminata;

Due speaker da 2,5 W;

Batteria da 60 Wh, compatibile con la ricarica rapida.

Il laptop, attualmente in vendita in Cina, è disponibile in due varianti:

Mi Notebook Pro 15 2020 con Intel Core i5, 8 GB RAM e SSD da 512 GB a 5.999 yuan ( 750 euro );

); Mi Notebook Pro 15 2020 con Intel Core i7, 16 GB RAM e SSD da 1 TB a 6.999 yuan (877 euro).

Xiaomi ha inoltre presentato anche alcuni interessanti monitor pensati per i videogiocatori. In particolare, dovremmo trovare un prodotto da 24,5 pollici – in arrivo forse a settembre – e uno da 29,5 pollici – fissato per novembre – (con una risoluzione massima 4K e refresh rate a 165 Hz). Sono anche stati citati altri due monitor firmati Redmi, con pannelli da 23,8 pollici e 27 pollici. Non ci resta che attendere informazioni in merito alla possibile commercializzazione anche nel nostro paese.