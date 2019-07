Xiaomi presenta un Walkie Talkie che funziona fino a 5 km di distanza

Xiaomi BeeBest Walkie Talkie è in vendita in Cina a partire da 17 euro. Integra, a seconda delle versioni, batterie da 2.000 e 3.350 mAh.

Si chiama BeeBest Walkie Talkie ed è un nuovo particolare dispositivo targato Xiaomi. Come suggerisce il nome, si tratta di un vero e proprio ricetrasmettitore, caratterizzato – come da tradizione per l’azienda cinese – da un eccellente rapporto qualità/prezzo. È stato infatti posizionato in Cina a partire da 139 yuan (circa 17 euro), che diventano 169 yuan (circa 22 euro) per la versione con batteria maggiorata. Cifre davvero contenute considerando quanto offerto da questo prodotto.

BeeBest Walkie Talkie ha infatti un raggio di funzionamento di ben 5 chilometri (un dato che ovviamente varia in base a ostacoli e condizioni operative), grazie a un sistema di comunicazione a 5W supportato da un antenna in bronzo fosforoso personalizzata. Nella versione standard, è alimentato da una batteria da 2.000 mAh che, almeno sulla carta, dovrebbe garantire 5 giorni di standby e 8 ore di utilizzo continuo. Numeri che migliorano ulteriormente con la versione dotata di batteria da 3.350 mAh (7 giorni in standby, 12 ore di utilizzo continuo).

Xiaomi ha scelto la porta micro-USB per la ricarica, una scelta sinceramente poco comprensibile, considerando ormai la diffusione dello standard USB-C. Fortunatamente però, il Walkie Talkie è dotato di PIN magnetici per la ricarica wireless ad induzione attraverso un accessorio venduto separatamente. Da un punto di vista estetico invece, è caratterizzato da un design minimale, con bordi curvati che dovrebbero agevolarne la presa. Non manca una clip posteriore per poterlo agganciare a cinture, zaini e superfici di vario genere.

Insomma, un dispositivo davvero interessante, realizzato da una delle tante startup (BeeBest appunto) acquisite da Xiaomi che, soprattutto in patria, continua a operare come vera e propria incubatrice di realtà più piccole. Tra l’altro, questa azienda ha a catalogo altri dispositivi affini a questo Walkie Talkie, come binocoli e torce. Difficile, almeno per adesso, la commercializzazione in Europa, ma si tratta comunque di prodotti tranquillamente acquistabili attraverso i soliti store online.