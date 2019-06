Xiaomi pubblica il video dello smartphone con fotocamera sotto il display

Come OPPO, anche Xiaomi ha mostrato in video uno smartphone con fotocamera frontale integrata sotto il display. Il modello è perfettamente funzionante, ma l'arrivo sul mercato potrebbe non essere vicino.

Sembra un botta e risposta tra Xiaomi e Oppo. Entrambi i produttori infatti hanno pubblicato un video su Twitter mostrando uno smartphone con la fotocamera frontale integrata sotto il display. Per l’azienda di Lei Jun ci ha pensato Alvin Tse, numero uno del sub-brand PocoPhone, che ha mostrato il potenziale della nuova tecnologia su un dispositivo Xiaomi.

Il confronto è tra due smartphone del marchio: uno con il sensore frontale incastonato in un notch a goccia e l’altro invece con la fotocamera nascosta sotto il display. A differenza del prototipo mostrato da OPPO, in questo caso lo smartphone viene mostrato interamente, ma in entrambi i casi compare una barra nera nel punto in cui dovrebbe essere trovarsi il sensore fotografico.

Check this out from our R&D team! @Xiaomi continues to innovate and we have some exciting tech up our sleeves. RT if you love under display camera! #xiaomi pic.twitter.com/4Rlzt9uRAd — Alvin Tse (@atytse) June 3, 2019

Come detto già altre volte, per un’implementazione simile, è quasi certo l’utilizzo di un display con tecnologia OLED in quanto – a differenza dei pannelli LCD – è in grado di spegnere i pixel. Nel caso, si spiegherebbe così la presenza della barra nera nel momento in cui viene utilizzata la fotocamera frontale. L’immagine scattata non sembra offuscata. È probabile dunque che siano stati fatti passi in avanti per raggiungere un adeguato livello di qualità.

Il dispositivo sembra perfettamente funzionante, ma non è detto che sia pronto ad arrivare sul mercato. È difficile prevedere quando gli smartphone con fotocamera integrata sotto il display faranno il loro debutto. A quanto pare, però, Xiaomi e OPPO non vogliono farsi sfuggire l’occasione per essere i primi a portare una ventata di innovazione in un mercato in cui il margine di manovra diventa sempre più stretto. Staremo a vedere chi arriverà per primo!