Xiaomi Redmi 8A ufficiale: batteria da 5.000 mAh e display da 6,22 pollici

Redmi 8A, smartphone di fascia bassa targato Xiaomi, integra un display da 6,22 pollici con notch e una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida.

Redmi 8A è il nuovo smartphone di fascia bassa di casa Xiaomi. A pochi mesi di distanza dal predecessore, l’azienda cinese ha deciso di introdurre un nuovo smartphone entry-level. Questa serie, infatti, è caratterizzata da una scheda tecnica basilare e da prezzi estremamente bassi. Redmi 8A si aggiorna con un design più accattivante, uno schermo più grande e una batteria più capiente con ricarica rapida.

Lo smartphone è equipaggiato con lo Snapdragon 439 accoppiato a 2 o 3 GB di RAM e 32 GB di memoria interna. Il processore è chiamato a muovere un display IPS LCD da 6,22 pollici con risoluzione HD+ (720 x 1520 pixel). Anche la fascia bassa di Xiaomi ha ceduto al fascino del notch – in questo caso a goccia – che ospita la fotocamera frontale da 8 Megapixel. Il sensore supporta anche il riconoscimento facciale data la mancanza di un sensore biometrico per il riconoscimento delle impronte digitali.

Sul retro, la sola fotocamera da 12 Megapixel è stata implementata al centro della scocca con il flash LED posizionato immediatamente sotto. Ad alimentare tutto c’è una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 18W. La porta di ricarica è Type-C. La piattaforma software è affidata ad Android 9 Pie con MIUI 10.

Tre le colorazioni disponibili: nero, blu e rosso. La disponibilità per il momento è limitata al mercato indiano con prezzi che partono da 6.499 Rs. (poco più di 80 euro). Non è escluso che l’azienda cinese possa decidere di commercializzare il nuovo smartphone anche in Europa data la presenza nel Vecchio Continente del predecessore Redmi 7A.