Xiaomi Redmi K30 pronto per il debutto a Dicembre 2019

Redmi K30 arriverà entro un mese. A dichiararlo è stato il numero di Xiaomi, Lei Jun, durante la Developers Conference. Una dichiarazione che si scontra in parte con quanto detto in precedenza da Lu Weibing, General Manager di Redmi, il quale ha affermato che – con la nuova serie – il marchio Redmi sarà un “pioniere del 5G nel 2020. Ci vediamo al K30“.

La frase di Weibing potrebbe essere stata fraintesa. Infatti, pur arrivando a fine anno, il successo della serie Redmi K30 verrà decretato inevitabilmente nel 2020. Da questo punto di vista, le due dichiarazioni diventano meno contrastanti. La serie Redmi sarà dunque annunciata entro la fine del 2019 con la commercializzazione però che potrebbe partire nel 2020. Purtroppo, non sono state fornite ulteriori informazioni a proposito del futuro smartphone. Ciò che sappiamo è che sarà in grado di connettersi al 5G con supporto alle reti Standalone e Non-Standalone (SA-NSA).

Una prima immagine di Redmi K30.

Il dispositivo, inoltre, sarà caratterizzato da un design a tutto schermo ottenuto incastonando la doppia fotocamera frontale in un foro sullo schermo, come visto con il Galaxy S10 Plus. Il marchio cinese manderebbe così in pensione il meccanismo a scomparsa di cui è dotata l’attuale serie Redmi K20 che – in Europa – è stata ribattezzata come Mi 9T.

Secondo alcune voci, poi, Redmi K30 potrebbe essere equipaggiato con un processore MediaTek di fascia alta non ancora annunciato. Per quanto riguarda il resto delle caratteristiche tecniche, si presuppone la presenza di un ampio display AMOLED con sensore biometrico integrato e una fotocamera principale da 64 o 108 MP, il sensore fotografico che ha fatto il suo debutto sul mercato con il recente Mi Note 10.

Dovrebbero esserci pochi dubbi sull’arrivo anche in Europa della serie Redmi K30, ma su questo attendiamo conferme ufficiali da parte dell’azienda. Resta da capire se – nel Vecchio Continente – verrà commercializzata a marchio Redmi o Xiaomi. Staremo a vedere!