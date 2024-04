Amazon: partono le offerte dello Xiaomi Fan Festival!

Qualche giorno fa vi abbiamo parlato dell'inizio dello Xiaomi Fan Festival, la promozione che, sullo store ufficiale di Xiaomi, vi permette di risparmiare fino a centinaia di euro su un vasto catalogo di prodotti grazie a saldi e coupon. Ebbene, la promozione si è estesa al di fuori del solo store ufficiale Xiaomi, arrivando anche su Amazon: nella pagina dedicata, infatti, potete trovare svariati smartphone Xiaomi in sconto fino al 15%!

Sconti Xiaomi Fan Festival, perché approfittarne?

Come potete immaginare, gli sconti dello Xiaomi Fan Festival rappresentano un'opportunità perfetta per tutti coloro che stavano pensando di acquistare uno smartphone delle linee Xiaomi, Redmi o POCO. In particolare, tutti i modelli disponibili su Amazon hanno un prezzo inferiore ai 300 euro, per cui potrete portarvi a casa degli ottimi smartphone di fascia media con un notevole risparmio.

Per esempio, lo Xiaomi Redmi Note 13 è in offerta a 169,90€ anziché 199,90€, rappresentando l'ideale per chi cerca un modello di alta qualità senza dover spendere una fortuna. Grazie al suo processore Snapdragon 685, garantisce prestazioni eccellenti sia nel multitasking che nel gaming, rendendolo adatto a chi ama giocare o utilizzare applicazioni esigenti senza rinunciare alla fluidità d'uso. Con una tripla fotocamera da 108MP, questo smartphone soddisfa anche gli appassionati di fotografia che desiderano catturare immagini dettagliate e video ad alta definizione senza dover portare con sé una fotocamera aggiuntiva.

Il display Full HD+ da 6,67'' offre poi un'esperienza visiva coinvolgente, ideale per gli amanti dei film, delle serie TV o chi effettua frequenti videochiamate. Infine, grazie alla ricarica rapida da 33W, vi dimenticherete di cosa significa aspettare ore affinché il telefono sia completamente carico, riempiendo la batteria al 100% in soli 70 minuti.

Ovviamente vi abbiamo riportato solo un esempio dei tanti smartphone in sconto sulla pagina dedicata allo Xiaomi Fan Festival di Amazon, per cui vi invitiamo a darci uno sguardo per scoprire il catalogo intero. Vi consigliamo, però, di approfittarne il prima possibile, perché le offerte potrebbero terminare a breve, così come le scorte disponibili!

