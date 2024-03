Xiaomi Fan Festival: tanti prodotti in sconto fino al 30 aprile!

Il 20 marzo ha preso il via lo Xiaomi Fan Festival: sullo store online del brand di tecnologia troverete, infatti, un'ampia selezione di prodotti in offerta, tra cui smartphone, auricolari e smartwatch. Ma le sorprese non finiscono qui: durante questo festival avrete anche la possibilità di accumulare coupon ogni giorno per ottenere ulteriori sconti sui vostri acquisti!

Vedi offerte su Xiaomi Store

Xiaomi Fan Festival, come funziona?

Accedendo al vostro account Xiaomi tutti i giorni e riscattando i Mi Point, potrete ottenere fantastici coupon da utilizzare sui prodotti già scontati nel catalogo, oltre che buoni per alcuni articoli specifici, come il Redmi Note 12. Ma non è tutto: effettuando il check-in per 5 giorni consecutivi sbloccherete 300 Mi Point aggiuntivi, arrivando a un totale di 800, per un mega risparmio sui vostri acquisti!

Lo Xiaomi Fan Festival si articola in diversi "round", dove in ognuno alcuni dei prodotti in offerta sono differenti. Quello attuale, ovvero il primo, durerà fino al 2 aprile, il secondo fino al 23 aprile e il terzo e ultimo si concluderà il 30 aprile. Più di un mese di tempo, dunque, per approfittare delle promozioni sullo store!

Xiaomi Fan Festival, perché approfittarne?

Capirete, quindi, che lo Xiaomi Fan Festival rappresenta un'opportunità davvero imperdibile per chi desidera acquistare dei prodotti Xiaomi. Per esempio, il Redmi Note 12 da 256GB è in offerta a soli 189,90€ invece di 299,90€, ma con i coupon potrete risparmiare fino a 40€ aggiuntivi e ricevere persino un paio di auricolari Redmi Buds 4 Lite completamente gratis!

Questo smartphone rappresenta la scelta ideale per coloro che cercano un equilibrio perfetto tra prestazioni elevate e robustezza, senza dover sborsare cifre elevate tipiche dei modelli top di gamma sul mercato, che spesso superano i 700€. Dotato di un display AMOLED da 6,67 pollici, con una risoluzione di 2400x1080 e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, offre un'esperienza visiva fluida e dettagliata, adatta sia al gaming che allo streaming video.

Con 8GB di RAM e 256GB di memoria ROM, il Redmi Note 12 è in grado di soddisfare anche gli utenti più esigenti, offrendo ampio spazio di archiviazione per app, foto e video senza compromettere le prestazioni. La batteria da 5000 mAh, supportata da una velocità di carica di 33W, assicura che il telefono sia sempre pronto all'uso, garantendo fino a 21 ore di riproduzione video. Inoltre, la certificazione IP53 lo rende resistente a schizzi, acqua e polvere, conferendogli una durabilità extra che lo rende un compagno affidabile per tutte le vostre avventure.

Ovviamente vi abbiamo riportato solo un esempio dei tantissimi prodotti in sconto sul sito di Xiaomi, quindi vi invitiamo a consultare la pagina dedicata al Fan Festival per scoprire il catalogo intero e riscattare i vostri coupon. Il nostro consiglio è quello di approfittare delle offerte il prima possibile, dato che le scorte disponibili potrebbero esaurire a breve!

