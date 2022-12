Xiaomi ha annunciato l’arrivo sul mercato cinese di Xiaomi Watch S2, il nuovo wearable da polso dedicato a chi vuole un prodotto elegante e funzionale!

Fonte: Xiaomi

Oltre ad aver presentato la sua nuova linea di smartphone top gamma, Xiaomi 13, l’azienda cinese ha mostrato al mondo anche la nuova versione del suo wearable da polso di “fascia alta”: Xiaomi Watch S2. Ovviamente il termine fascia alta è relativo, perché si tratta del prodotto wearable di punta del brand, tuttavia non vuole competere con i ben più costosi wearable Apple, Samsung e di altri marchi che hanno un prezzo di listino decisamente più elevato.

Xiaomi Watch S2 si presenta, per aspetto, molto simile al suo predecessore e sarà disponibile con il quadrante in due diverse dimensioni: 42 e 46 mm. I materiali saranno, come lecito aspettarsi, di prima qualità: corpo in acciaio inossidabile e schermo protetto da vetro zaffiro. A seconda delle dimensioni del quadrante avremo uno schermo da 1,43” (per la versione più grande) o da 1,32” (per quella da 42 mm); entrambi avranno una risoluzione da 466 x 466 pixel e un’impermeabilità dichiarata di 5 atmosfere.

In entrambe le versioni sarà presente la connettività Bluetooth 5.2, con microfono e speaker per le chiamate, nonché la geolocalizzazione GPS e l’NFC. Differente invece la batteria: nel modello da 46mm sarà montata una 500mAh (con autonomia dichiarata di massimo 12 giorni), mentre la versione da 42mm presenta una 305mAh (7 giorni di autonomia massima).

Come è ovvio aspettarsi non manca il “classico” pacchetto dedicato alla salute e al fitness con oltre cento modalità sportive diverse. Sono inoltre presenti monitoraggio dell’attività cardiaca, della saturazione dell’ossigeno, del ritmo del sonno e dello stress. Xiaomi Watch S2 è inoltre in grado di stimare la percentuale di grasso corporea.

Fonte: Xiaomi

Xiaomi Watch S2 sarà venduto ad un prezzo variabile dai 999 yuan (135 euro circa) per la versione da 42mm con cinturino in silicone, fino ad un massimo di 1299 yuan (175 euro circa) per la versione da 46mm con cinturino in pelle. Attualmente Xiaomi Watch S2 è disponibile solo in Cina, e non è noto quando arriverà sul mercato europeo: non appena ci saranno novità non mancheremo di informarvi.