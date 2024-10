YouTube Shorts si allungano: ora fino a 3 minuti

YouTube ha annunciato un importante aggiornamento per il formato Shorts, triplicando la durata massima dei video da 60 secondi a 3 minuti a partire dal 15 ottobre. Questa mossa mira a offrire maggiore flessibilità ai creator per raccontare le loro storie sulla piattaforma di video brevi.

L'estensione della durata risponde a una delle richieste più frequenti da parte dei creator e segue una tendenza già avviata da TikTok, che nel 2021 aveva aumentato il limite da 60 secondi a 3 minuti. Attualmente TikTok consente di caricare video fino a 60 minuti, in una chiara sfida a YouTube sul terreno dei contenuti più lunghi.

Pexels

Todd Sherman, direttore della gestione prodotti di YouTube Shorts, ha spiegato che il cambiamento renderà "lo storytelling su Shorts più coinvolgente". La nuova durata si applicherà ai video in formato quadrato o verticale caricati dopo il 15 ottobre, mentre le clip esistenti non saranno modificate.

YouTube Shorts sono guardati da oltre 2 miliardi di utenti loggati ogni mese

Oltre all'aumento della durata, YouTube sta introducendo diverse novità per migliorare l'esperienza su Shorts:

Un'opzione per vedere meno Shorts nella home

Una nuova pagina dei trend su mobile

Un'anteprima dei commenti direttamente dal feed

Template per creare video seguendo le ultime tendenze

Integrazione con l'IA generativa di Google DeepMind per creare sfondi video

L'obiettivo di queste novità è rendere Shorts una piattaforma sempre più completa e competitiva nel segmento dei video brevi, dove TikTok domina attualmente il mercato. YouTube punta a sfruttare la sua enorme base di utenti - oltre 2 miliardi di persone guardano Shorts ogni mese - per affermarsi come leader anche in questo formato.

L'estensione della durata a 3 minuti apre, dunque, nuove possibilità creative per i content creator, che avranno più spazio per sviluppare le loro idee pur mantenendo un formato breve e coinvolgente. Resta da vedere come gli utenti reagiranno a video potenzialmente più lunghi all'interno di un feed pensato per la fruizione rapida.

Questa strategia potrebbe attrarre creator che cercano un formato intermedio, offrendo loro la possibilità di sperimentare con narrative più elaborate senza rinunciare all'immediatezza tipica dei video brevi. Al contempo, YouTube punta a trattenere gli utenti più a lungo sulla piattaforma, aumentando potenzialmente le opportunità di monetizzazione.