YouTube sperimenta il nuovo tasto: "Non so cosa guardare"

YouTube sta testando una nuova funzionalità per aiutare gli utenti a scoprire nuovi contenuti. Alcuni utenti Android stanno visualizzando un nuovo pulsante "Play something" che, se premuto, avvia automaticamente la riproduzione di un video consigliato attraverso l'interfaccia di YouTube Shorts.

Questa nuova funzione mira a risolvere il problema della scelta tra l'enorme quantità di contenuti caricati su YouTube, che ammonta a oltre 500 ore di video al minuto. Il pulsante "Play something" seleziona automaticamente un video basandosi probabilmente sulla cronologia di visualizzazione e sulle preferenze dell'utente.

YouTube non vuole che i suoi utenti rimangano bloccati nella schermata di navigazione.

Sebbene utilizzi l'interfaccia verticale di Shorts, la funzione sembra in grado di riprodurre anche i normali video di YouTube. Al termine di ogni clip, vengono proposti ulteriori video da guardare.

L'obiettivo di YouTube è chiaro: evitare che gli spettatori perdano troppo tempo a scorrere il feed senza decidere cosa guardare, rischiando di abbandonare l'app. La piattaforma punta a sfruttare i dati sulle preferenze degli utenti per suggerire contenuti potenzialmente interessanti.

Al momento la nuova funzionalità non è disponibile per tutti gli utenti, ma sembra essere in fase di test su un numero limitato di account Android. YouTube sta sperimentando questa opzione da tempo, apportando modifiche all'interfaccia nel corso dei mesi.

Non è ancora chiaro se e quando il pulsante "Play something" verrà distribuito a tutti gli utenti. YouTube ha recentemente introdotto diverse nuove funzionalità, come la possibilità di saltare parti dei video (la quale però ha ricevuto parecchie critiche da parte dei creator della piattaforma) e i download intelligenti per gli abbonati Premium (una funzione che effettua il download automatico dei video simili a quelli visualizzati dall'utente).

Questa novità si inserisce nella strategia di YouTube di migliorare costantemente l'esperienza di visione, rendendo più semplice per gli utenti scoprire nuovi contenuti di loro interesse all'interno dell'enorme catalogo della piattaforma.