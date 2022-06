ZTE Axon 40 Ultra arriva in Italia. Si tratta di un flagship dalla forte identità con una caratteristica in particolare che lo rende diverso da tutti gli altri: la fotocamera anteriore è praticamente invisibile.

A giudicare dalle foto diffuse da ZTE, il design di questo smartphone è davvero premium ed è tale su tutti i lati, soprattutto quello frontale. L’ampio display AMOLED da 6,8″ si estende fino ai bordi del dispositivo, offrendo un’esperienza di visione immersiva e fluida (la risoluzione è Full HD+ e il refresh rate arriva fino a 120Hz).

Sullo schermo spicca l’assenza della fotocamera, ben nascosta sotto al display. Aspettiamo la recensione per farvi sapere se effettivamente l’assenza è “totale” o se si nota almeno un piccolo alone…

Per il resto, il form factor è decisamente squadrato e la cosa potrà piacere oppure no; anche in questo caso, però, preferiamo non spoilerare troppo e vi invitiamo a leggere la recensione in uscita a breve per conoscere le nostre impressioni.

A un top di gamma di questo genere non poteva mancare il processore numero uno sul mercato, lo Snapdragon 8 Gen 1, alimentato da una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 65W.

Oltre alla cam frontale “invisibile” da 16MP, ZTE Axon 40 Ultra integra tre sensori collocati posteriormente da 64MP. Due di questi sono a marchio Sony (IMX787), quindi Axon 40 Ultra presenta due fotocamere perfettamente identiche. Si segnala infine la possibilità di registrare video in 8K.

Prezzi e disponibilità

ZTE Axon 40 Ultra sarà disponibile a partire dall’8 giugno al prezzo di 829,00 euro per la variante da 8/128GB e 929,00 euro per la variante da 12/256GB.

Sullo store ufficiale di ZTE è possibile acquistare un voucher dal costo di 1,99 euro per avere diritto a uno sconto di 50,00 euro sul prezzo del device. Quindi, al netto del prezzo del biglietto, lo smartphone verrà a costare 780,99 euro/880,99 euro.